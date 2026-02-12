Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Brentford 1-1 Arsenal

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Brentford 1-1 Arsenal

Arsenal empató en su visita al Brentford por la fecha 26 de la Premier League y el Manchester City le respira en la nuca.

Por: AFP
Actualizado: 12 de feb, 2026
Comparta en:
Brentford vs. Arsenal.
Brentford vs. Arsenal.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad