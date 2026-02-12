Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Brentford 1-1 Arsenal

El líder Arsenal, con una versión menos brillante de lo habitual, se dejó dos puntos este jueves en su visita al Brentford, con el que empató 1-1, y quedó a cuatro unidades de su escolta en la Premier League, el Manchester City.

Los Gunners, campeones de liga por última vez en 2004, no pudieron con el equipo de la periferia de Londres dirigido por Keith Andrews, que marcha en séptima posición.

A doce fechas para el final, el Arsenal (1º, 57 puntos) ve su colchón reducido a cuatro puntos sobre los Citizens (2º, 53 puntos), que se habían impuesto 3-0 el miércoles al Fulham.

Aston Villa es tercero con 50 puntos.



El equipo del español Mikel Arteta, que presentaba la baja por enfermedad de William Saliba, se mostró irreconocible en ataque, sobre todo en el primer tiempo, en el que sólo disparó en una ocasión y el balón no encontró portería.

Al descanso, Arteta sustituyó a un desaparecido Eberechi Eze por el noruego Martin Odegaard, y el capitán, de regreso luego perderse dos partidos, gozó de una buena ocasión para marcar (58').

Los Gunners se parecían más a sí mismos en el segundo acto y encontraron recompensa con un remate de cabeza de Noni Madueke (61'), reemplazo de lujo de Bukayo Saka y símbolo de la profundidad del fondo de armario de los londinenses.



Saque de banda largo

Pero el líder de la Premier terminó pagando su falta de fortaleza defensiva, que ya se había puesto de manifiesto cuando el brasileño Igor Thiago obligó a sendas intervenciones al arquero internacional español David Raya (22', 67').

Especialista en saques de banda potentes, el lateral derecho Michael Kayode envió un balón a la cabeza de Sepp van den Berg, que prolongó al segundo palo donde esperaba Keane Lewis-Potter para anotar el empate a los 71 minutos.

"Es muy difícil jugar aquí, lo sabíamos", declaró Arteta. El Arsenal "comenzó muy bien el segundo tiempo", pero "después nos faltó sangre fría para conservar el balón, jugar en las zonas adecuadas, permanecer más disciplinados".

El español Cristhian Mosquera, sustituto de Saliba en el centro de la defensa, evitó la derrota del Arsenal al interponerse en un disparo de Igor Thiago (88').

Gabriel Martinelli también pudo haber marcado para los visitantes (90+3') el tanto de la victoria.

Los Gunners disputarán el derbi del norte de Londres contra el Tottenham el 22 de febrero en la 27ª fecha.

Peró aún tienen que visitar al City antes del final de la temporada.



Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

# Team P W D L Diff Goals PTS 1 Arsenal 26 17 6 3 +32 50:18 57 2 Man City 26 16 5 5 +30 54:24 53 3 Aston Villa 26 15 5 6 +10 37:27 50 4 Man Utd 26 12 9 5 +10 47:37 45 5 Chelsea 26 12 8 6 +17 47:30 44 6 Liverpool 26 12 6 8 +6 41:35 42 7 Brentford 26 12 4 10 +5 40:35 40 8 Everton 26 10 7 9 -1 29:30 37 9 Bournemouth 26 9 10 7 -2 43:45 37 10 Newcastle 26 10 6 10 0 37:37 36 11 Sunderland 26 9 8 9 -3 27:30 36 12 Fulham 26 10 4 12 -5 35:40 34 13 Crystal Palace 26 8 8 10 -4 28:32 32 14 Brighton 26 7 10 9 0 34:34 31 15 Leeds 26 7 9 10 -9 36:45 30 16 Tottenham 26 7 8 11 -1 36:37 29 17 Forest 26 7 6 13 -13 25:38 27 18 West Ham 26 6 6 14 -17 32:49 24 19 Burnley 26 4 6 16 -23 28:51 18 20 Wolves 26 1 6 19 -32 16:48 9