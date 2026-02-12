Hinchas le hicieron insólito pedido a su equipo: "Si hay que dejar a Neymar sin mundial, no importa"

El Mundial es el campeonato más esperado por cualquier futbolista, sobre todo al tratarse se representar a la selección de su país. Neymar Jr. tienen en mente acudir a su cuarta Copa del Mundo, tras Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer un mensaje que genera preocupación y habla de la rivalidad que puede llegar a existir en el balompié brasileño.

El próximo reto del Santos será el domingo 15 de febrero por el Campeonato Paulista. El rival a vencer será el humilde Velo Clube, quien recibió a su hinchada en el entrenamiento, la cual sorprendió con insólito pedido con tal de ganar. Uno de los barristas tomó la vocería y fue claro: "Si hay que dejar a Neymar sin mundial, no importa".

Santos marcha en la décima casilla del dicho torneo con nueve puntos, mientras que Velo Clube es penúltimo con cinco unidades.