LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Gol Caracol  / Hinchas le hicieron insólito pedido a su equipo: "Si hay que dejar a Neymar sin mundial, no importa"

Este domingo 15 de febrero, Santos tendrá acción por el Campeonato Paulista. Su rival será Velo Clube, escuadra que recibió un particular mensaje por parte de sus aficionados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de feb, 2026
Neymar, jugador brasileño y estrella de Santos, en un partido del Brasileirao
AFP

