¿Cuándo se jugará Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional? Dimayor le puso fecha y horario

El fútbol profesional colombiana va a toda marcha y a estas alturas se encuentra en la sexta fecha de su fase del todos contra todos. Sin embargo, hay algunos encuentros que han sido aplazados y otros que todavía no tenían fecha pese a que se conocía prácticamente el calendario completo desde el inicio de la competencia. Uno de los duelos que se tuvo que postergar fue Independiente Santa Fe vs. Nacional, correspondiente a la fecha 5. La Dimayor se pronunció en las últimas horas, poniéndole fecha y horarios.
"La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar la programación de los partidos pendientes de las Fechas 5, 9, 13 y 14 de la Liga BetPlay I-2026", se lee en la publicación de las redes sociales.
'Cardenales' y 'verdolagas' tenían que verse las caras el pasado sábado 7 de febrero a las 6:20 p.m. (hora Colombia), sin embargo, el mal estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, generó dudas y preocupación para el buen desarrollo del juego. El juego entre Millonarios y Medellín delató el problema, puesto que un inmenso aguacero convirtió la grama en un lodazal.
De inmediato, Millonarios y Santa Fe saltaron las alarmas y denunciaron el hecho frente a Sencia, la empresa encargada de administrar el recinto y a la cual se la ha reprochado la cantidad de conciertos que realiza y que afectan la cancha a tal punto. El IDRD y ACOLFUTPRO fueron otras de las entidades que se hicieron sentir y finalmente se llegó a un acuerdo para darle descanso al gramado de eventos culturales y musicales, con miras a intentar recuperarla y darle prioridad al fútbol.
En miras de que el trabajo sobre la grama ya se está ejecutando, Dimayor anunción que Santa Fe vs. Nacional se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero, a las 7:00 p.m. (hora Colombia).
Sin embargo, ese no fue el único encuentro que se programó. El ente rector del balompié nacional agendó de una vez otros cuatros juegos que no tenían programación y que corresponden a fechas que no se han disputado todavía.
Fecha 9
Millonarios vs. Pereira
Martes 24 de febrero
7:30 p.m.
Fecha 14
Millonarios vs. Fortaleza
Domingo 29 de febrero
6:20 p.m.
Fecha 14
Medellín vs. América de Cali
Lunes 30 de febrero
6:10 p.m.
Fecha 13
Nacional vs. Internacional de Bogotá
Spabado 21 de marzo
8:30 p.m.