Cristiano Ronaldo reveló qué hará cuando se retire del fútbol; "lloraré, voy a tener más tiempo"

Cristiano Ronaldo reveló que su retirada del fútbol será "pronto" y "dura" para él, aunque dijo que se siente preparado para cuando llegue el momento en una entrevista con el presentador británico Piers Morgan emitida este martes.

"¿Puedes imaginarte retirándote?", le preguntó el periodista, a lo que el astro portugués respondió con un breve "sí", para después agregar que será "pronto".

"Pero creo que estaré preparado, será duro, será difícil, sí, probablemente lloraré", continuó el exjugador del Real Madrid y del Manchester United, quien dijo que lleva preparando su futuro desde que tiene unos 25 años, por lo que considera que será "capaz de soportar la presión" cuando llegue el momento.



¿Qué hará Cristiano Ronaldo cuando se retire?

También confesó que nada le podrá dar nunca tanta alegría como el fútbol y aseguró que "nada se compara con la adrenalina de marcar un gol", pero que de igual manera aprovechará el momento porque tiene "otras pasiones".

Ya al hablar más concreto, Cristiano Ronaldo señaló que tras dejar el fútbol "voy a tener más tiempo para mí, para mi familia, para criar a mis hijos, quiero estar más cerca de Cristiano Jr. porque está en una etapa donde uno hace cosas tontas, es normal, hice lo mismo. Quiero ser más una persona de familia y estar presente".

Con eso, señaló que no crea que siga muy vinculado al fútbol en aspectos técnicos o administrativos y se dedicará a estar con sus más allegados y en especial por la tranquilidad económica que tiene.

El atacante luso, sin embargo, se mostró convencido de que "todo tiene un principio y un final", y señaló que cuando se retire tendrá más tiempo para otras cosas, en especial su familia.

La entrevista, grabada en la 'cueva de hombre' de Cristiano en su casa de Arabia Saudí, como la definió Morgan, giró alrededor de varios temas, entre ellos la reciente entrada del futbolista al 'club' de multimillonarios, el primero en su deporte en hacerlo.

Cristiano aseguró que no le gusta mucho gastar dinero en cosas caras y que es una persona "normal", para posteriormente recordar que compró un coche de alta gama hace unos días y mostrarse indeciso sobre cuántos vehículos tiene, aunque cree que unos 41.

Al ser preguntado sobre un jugador al que haya seguido la pista en los últimos 20 o 30 años, Cristiano respondió que no suele seguir a futbolistas.

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, celebra un gol en la Liga de Naciones AFP

"Veo partidos, a los jugadores (...) Veo, por ejemplo, a Brasil, porque tiene muchos jugadores, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká; veo a Argentina por los jugadores que tiene; veo a España...", enumeró.

También recordaron la famosa entrevista que le hizo Morgan a finales de 2022 y que precipitó su salida del Manchester United, rememorando que "tenía razón" en todas las cuestiones que planteó en aquel momento.

Ambos coincidieron en que los problemas del club siguen presentes y descartaron que pueda ganar la Premier esta temporada.