Partidos EN VIVO HOY 21 de diciembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Grandes partidos en el fútbol internacional para este domingo 21 de diciembre. En España juega el Barcelona, y en la Bundesliga, entra en acción el Bayern Múnich con Luis Díaz.
Y como es costumbre, en Gol Caracol le presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY domingo 21 de diciembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Utrecht vs. PSV Eindhoven
|6:15 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium, ESPN 3
|Cagliari vs. Pisa Sporting Club
|6:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|West Ham Femenino vs. Manchester City Femenino
|8:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Crystal Palace Femenino vs. Arsenal Femenino
|8:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Manchester United Femenino vs. Tottenham Femenino
|8:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Girona vs. Atlético Madrid
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN
|Liverpool Femenino vs. Chelsea Femenino
|8:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Feyenoord vs. Twente
|8:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium,ESPN 3
|Sassuolo vs. Torino
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Mainz 05 vs. FC San Pauli
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|Villarreal vs. FC Barcelona
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN
|Fortuna Sittard vs. AZ Alkmaar
|10:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Aston Villa vs. Manchester United
|11:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Heidenheim vs. Bayern Múnich
|11:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Galatasaray vs. Kasimpasa
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Fiorentina vs. Udinese
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Elche vs. Rayo Vallecano
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO
|Marruecos vs. Comoras
|2:00 p.m. - Copa Africana de Naciones - Win Fútbol+,Win Sports,Win Play
|Genoa vs. Atalanta
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Real Betis vs. Getafe
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO
|Santa Clara vs. Arouca
|3:30 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play,GolTV
|Vasco da Gama vs. Corinthians
|4:00 p.m. - Copa de Brasil Final - DGO,DSPORTS+ Plus,Amazon Prime Video, Globo Internacional