Cristiano Ronaldo explotó cuando le preguntaron por Lionel Messi, ¿acá lo que dijo?

Han empezado a circular los adelantos de lo que será una nueva entrevista de Cristiano Ronaldo con el reconocido periodista inglés Piers Morgan. En uno de los avances, al crack de la Selección Portugal le consultaron por Lionel Messi y su respuesta fue tajante.

Como ha sido habitual en la última década, las comparativas entre la 'Pulga' y el 'Bicho' sobre quién es el mejor del mundo no han faltado. Jugadores, técnicos, comentaristas y expertos en el tema no dudan en dar su opinión. Lo cierto es que al actual delantero del Al Nassr, Morgan le preguntó directo lo siguiente: "Dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas al respecto?"

Cristiano Ronaldo dijo que le ayudó más de una vez a Lionel Messi. Fotos: Al Nassr e Inter Miami.

A continuación, Cristiano generó una postura clara: "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

Publicidad

Lo cierto es que sólo fue un avance de la entrevista que promete dejar varios temas candentes y picantes. Falta por escuchar el resto de sus palabras sobre este interrogante que tiene que ver con la rivalidad que ha mantenido con el astro de la Selección Argentina y del Inter Miami.

En medio de esta conversación, al popular 'CR7' también le interrogaron sobre el hecho de haberse convertido en el primer deportista multimillonario; a la misma respondió con humor: "Eso no es cierto, me convertí en multimillonario hace muchos años (risas)".

The world's most famous footballer, in the most personal interview of his life...



Cristiano Ronaldo speaks to Piers Morgan - part one out tomorrow at 2pm (UK).



📺 https://t.co/QR11ywsANx@Cristiano | @piersmorgan pic.twitter.com/jF5xAqNAIj — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 3, 2025

Publicidad

Por último en cuanto a las declaraciones que generó su excompañero en el Manchester United, Wayne Rooney, quien sostuvo que Messi era mejor que él, el exfutbolista del Real Madrid y Juventus pronunció que "no me supone ningún problema".



¿Cuándo sale esta entrevista de Cristiano Ronaldo?

Como lo comunicó el propio periodista inglés, la primera parte de esta entrevista saldrá a la luz este martes 4 de noviembre y la misma se podrá ver en el canal de YouTube de Piers Morgan. No es la primera vez que Cristiano Ronaldo dialoga con este reconocido comunicador británico.