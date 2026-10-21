Cristiano Ronaldo sería salvador de Al Nassr, que vive una crisis financiera y busca dinero urgente

El Al-Nassr atraviesa un momento crítico en sus arcas. La entidad saudí enfrenta una severa falta de liquidez y acumula una deuda estimada en 800 millones de riyales (alrededor de 213 millones de dólares), un panorama económico adverso que ya ha comenzado a frenar el mercado de fichajes y generar retrasos en los pagos. Sin embargo, la solución podría estar dentro de su propio vestuario.

Según información revelada por el diario 'Mundo Deportivo', Cristiano Ronaldo se perfila como una de las alternativas para sumarse como accionista y así ser uno de los propietarios del club. El astro portugués, quien actualmente percibe un contrato estelar con la institución, podría pasar del terreno de juego a los despachos directivos para liderar el saneamiento económico de la entidad.

Publicidad

CR7, ni nadie de su entorno se ha manifestado con respecto a dicha particularidad y se espera que en los próximos días se pueda tener luces al respecto. Más allá de su ambición, su preparación y cuido profesional; es claro que el portugués estaría cerca del retiro del fútbol profesional a sus 41 años.

Publicidad

Al Nassr pasó de hacer millonarias contrataciones y de dar de qué hablar a nivel mundial, a ocupar páginas en la prensa internacional por las deterioradas finanzas, que hacen pensar en algunas consecuencias cercanas en cuanto a la conformación de la nómina y también en los fichajes futuros que puedan llegar a la plantilla.



El referido medio español también informó con respecto a otra posibilidad que se filtró en una nota del portal 'Goal' y que tiene que ver con un interesado en caer al club árabe y tomar el control. "Otra de las soluciones que han aparecido en el horizonte de la directiva del Al-Nassr proviene de un informe procedente de Estados Unidos que ha revelado que Redbird Capital, la actual propietaria del AC Milan, se ha reunido con el fondo saudí PIF para hablar de una posible adquisición del 70% del club. La operación podría alcanzar los mil millones de riales".

Publicidad