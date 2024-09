Cristiano Ronaldo y la edad para retirarse del fútbol: persona cercana hizo revelación

Cristiano Ronaldo, figura actual del Al Nassr de Arabia Saudita y ficha clave en la Selección de Portugal, parece tener aún cuerda para rato en el fútbol profesional del más alto nivel. Su mentalidad, capacidad de trabajo y entrenamiento y sus ganas de continuar jugando son evidentes. Por esa razón cuenta con un grupo de profesionales que lo asesoran y junto a esto, pone al servicio la tecnología para estar siempre a 100 puntos.

Y así las cosas, a sus 39 años una de las preguntas recurrentes tiene que ver con la fecha del retiro del fútbol de Cristiano Ronaldo. Así, en las últimas horas se conoció alguna revelación de una persona cercana al luso.

¿Cuándo se retira Cristiano Ronaldo?

Con respecto a ese interrogante, la que se pronunció, en su documental en Netflix, fue Georgina Rodríguez, la pareja sentimental de CR7. Así dijo que "cuando Cris me dijo que iba a jugar en el Al-Nassr me sentí muy aliviada porque me moría por dejar Manchester. Sabía que nos esperaban grandes cosas y estábamos todos súper motivados. Estaba muy feliz de instalarme en Arabia Saudita. Arabia. Es increíble incluso hoy ver cómo el fútbol todavía lo motiva tanto como el día que lo conocí. Siempre lo dará todo, cuando me piden que Cristiano se retire, me digo que podría retirarse a los 50 años”.

A cuántos goles quiere llegar Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es una de las figuras del fútbol mundial. JAVIER SORIANO/AFP

Cristiano Ronaldo ha dicho que su meta ahora es llegar a los 1.000 goles en su carrera como futbolista profesional, una cifra impresionante y que quedaría para la historia. Cabe recordar que recientemente coronó la meta de 900 anotaciones.

Cabe indicar que otra de las grandes metas que tiene el astro portugués es la de poder jugar con su país el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. ¿Lo logrará?, ese es el interrogante que se encuentra abierto y que rondará en el ambiente.