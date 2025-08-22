A Richard Ríos le pusieron tarea en Benfica; la misma tiene que ser con respuesta inmediata

Benfica, equipo donde milita Richard Ríos, hará su debut como local en la Liga de Portugal. Tras el 0-0 frente al Fenerbahçe a mitad de semana, ahora sus esfuerzos se centran en Tondela y su único objetivo es mostrar un mejor juego ante su hinchada, misma que siempre exige buenas presentaciones y títulos cada temporada.

En la antesala del compromiso por la liga local, que se será este sábado 23 de agosto en el Estádio da Luz, Bruno Lage, entrenador de las 'águilas', fue interrogado por el desempeño que ha mostrado sus dirigidos en estos primeros juegos de la campaña. El timonel le dejó una tarea clara tanto a Ríos como al resto del plantel. Deben empezar con el juego contra Tondela.

Richard Ríos en una de las práctica con Benfica. X de @SLBenfica

Publicidad

"Tenemos que hablar de cada momento. Usaré otro cliché: 'la Roma y el Pavía no se construyeron de la noche a la mañana'. Ahora mismo, tenemos que ganar, y luego tendremos tiempo para convencer. Si analizamos los cinco partidos, ya ha habido algunos en los que hemos tenido un rendimiento excelente; incluso recibimos elogios de ustedes (los periodistas) , quienes compartieron ciertos momentos colectivos del equipo", dijo de entrada Lage en su intervención con la prensa este viernes y que recoge el medio 'A Bola'.

A continuación, el estratega de 49 años, indicó que sabe que Benfica tiene que dar mucho más, pero que está complacido por lo que han mostrado sobre el campo de juego los nuevos refuerzos, que incluye a Richard Ríos y a los demás jugadores.

Publicidad

"Ahora mismo, el resultado es lo primero, y tengo plena confianza. Estamos en agosto, hemos tenido un comienzo de temporada muy positivo, estamos satisfechos y todos sabemos que tenemos que dar mucho más. Ahora mismo, primero ganamos, y luego tendremos tiempo para convencer", sostuvo.

Por último fue consultado por el compromiso contra Fenerbahçe, por la ida de la última fase de clasificación a la Champions League. Restó importancia, por ahora, a esta confrontación, indicando que Tondela es la prioridad inmediata.

"Es el partido más importante porque es el siguiente. La Champions League es importante; da prestigio a los jugadores y al club, y también es muy importante económicamente. Incluso tengo algunas notas del año pasado: llegamos a octavos de final, batimos récords de ingresos y fuimos el club que más puntos aportó a la clasificación portuguesa, pero no fuimos campeones. Lo que quiere la afición del Benfica es ser campeones. Queremos tres puntos, pero sabemos que también hay mucho que perder en estos partidos. Nuestra concentración, compromiso y agresividad para vencer al Tondela deben estar presentes", concluyó.



¿A qué hora es Benfica vs. Tondela?

Este partido por la tercera jornada de la Liga de Portugal será este sábado 23 de agosto a las 2:30 de la tarde, en horario de Colombia.