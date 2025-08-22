Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / León vs. Pachuca: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga MX con James Rodríguez

León vs. Pachuca: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga MX con James Rodríguez

Las 'fieras' reciben a los líderes de la Liga MX, los 'tuzos', con la firme intención de mejorar su fútbol y escalar en la tabla de posiciones. Se espera la vuelta de James Rodríguez.

James Rodríguez en una de las prácticas del León previo al juego contra Pachuca.
James Rodríguez en una de las prácticas del León previo al juego contra Pachuca.
X de @clubleonfc
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 22, 2025 02:10 p. m.