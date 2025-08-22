Nueva jornada en la Liga MX y uno de los partidos que destaca este fin de semana es el que protagonizarán León y Pachuca en el Nou Camp; las 'fieras' están obligados a ganar contra los 'tuzos', que llegan al partido en el primer lugar de la tabla general. Se espera que James Rodríguez reaparezca en las 'panzas verdes'.

León tuvo un envión anímico la jornada anterior, tras superar en condición de visitante a Necaxa por marcador de 0-1 y lograr así su segunda victoria en lo que va del Apertura MX, pero ahora deben dar más contra los de Hidalgo para escalar posiciones en la tabla general.

León vs. Pachuca: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga MX con James Rodríguez

En ese orden de ideas, este duelo entre 'esmeraldas' y 'tuzos' que corresponde a la sexta jornada del presenta campeonato mexicano será este sábado 23 de agosto. La pelota rodará en el Nou Camp a las 6:00 de la tarde, en horario de Colombia, y los fanáticos del balompié 'azteca' lo podrán seguir EN VIVO por TV en nuestro país en la señal de Win.

James Rodríguez, capitán y figura de León. X de @clubleonfc

Además, en este portal: www.golcaracol.com habrá un minuto a minuto de este encuentro, las jugadas virales, polémicas, goles, la crónica y las reacciones que tengan que ver con James Rodríguez, en caso de que el volante colombiano reaparezca en León tras dos jornadas de ausencia por lesión. En México se cuestiona si irá de la partida, luego de que Jordi Cortizo y Alfonso Alvarado cumplieran a cabalidad sus funciones.

En la antesala de este compromiso contra Pachuca, el capitán de la Selección Colombia ha estado en los titulares de la prensa y todo se debe a una entrevista que concedió recientemente, pero lo que más llamó la atención fue el tema de su continuidad en el elenco del estado de Guanajuato.

"Hasta ahora no han dicho nada, faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo, que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, sino tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino", esas fueron las palabras del '10' en charla con el periodista Paco Montes en 'Somos Fox' de México.