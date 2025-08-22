Golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich vs Leipzig: el colombiano se estrenó en Bundesliga

Bayern Múnich llegó al 2-0 parcial en el marcador contra el Leipzig gracias al colombiano Luis Díaz, que al minuto 32 se reportó con una espectacular definición y así conseguir un golazo, su segundo oficial con la camiseta de los bávaros.

El primer tanto del compromiso fue de Michael Olise, pero las miradas se las llevó ‘Lucho’ con un remate potente dentro del área.

Luego de una buena jugada colectiva y varios pases de los jugadores del Bayern Múnich, Luis Díaz recibió dentro del área, remató con derecha y de ‘pica barra’ mandó la pelota al fondo de la red. ¡Golazo!

Ese fue el primer gol de Luis Díaz en la Bundesliga, ya que venía de anotar pero en la final de la Supercopa de Alemania.



Acá el golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Leipzig, por Bundesliga:

¡¡GOLAZO DE LUCHO DÍAZ EN SU DEBUT EN LA #Bundesliga PARA EL 2-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE LEIPZIG!



