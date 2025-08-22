Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich vs Leipzig: el colombiano se estrenó en Bundesliga

Este viernes el guajiro Luis Díaz se estrenó en la Liga de Alemania, ya lo había hecho en la Supercopa el sábado pasado. Golazo con un definición espectacular.

Luis Díaz anotó un golazo con Bayern Múnich, por Bundesliga.
Foto: AFP.
Por: Gianmarco Sotelo
|
Actualizado: agosto 22, 2025 02:12 p. m.