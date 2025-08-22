“Podio para Colombia y título para Jonas Vingegaard en Vuelta a España”: ‘Goga’ dio su top 3

La relatora mexicana Georgina Ruiz Sandoval, más conocida como ‘Goga’, compartió sus conceptos sobre la edición 2025 de la Vuelta a España, que irá del 23 de agosto al 14 de septiembre con alta dosis de montaña, traducida en 11 llegadas en alto y paso por 4 países.

Para la periodista, esta será una competencia abierta, con posibilidades de éxito para aquellos que se atrevan a desafiar a los favoritos de la general y en la que los colombianos podrán brillar en las diferentes cumbres.

En ese sentido, manifestó que es difícil que se le escape el liderato al danés Jonas Vingegaard y agregó que ve a Egan Bernal ocupando uno de los cajones del podio.

Por ello, señaló que puede ser una gran Vuelta para los ‘escarabajos’ y aseguró que el espectáculo está asegurado con el duelo que sostendrán los equipos más poderosos del momento: Visma y UAE, pugna de la cual muchos otros podrían sacar rédito.



“Título para Vingegaard y podio para Egan Bernal”: ‘Goga’

Según la narradora, la Vuelta a España es favorable para los intereses de los colombianos “porque tiene un alto contenido de montaña, en los remates, sobre todo. Serán días en los que se pueden buscar victorias parciales y las oportunidades se van a presentar. Esperemos que los nuestros sepan aprovechar sus capacidades y que no duden”.

Sobre el posible campeón, indicó que “Jonas Vingegaard es el candidato número uno”, pues “sería difícil pensar que va a perder la carrera. Su equipo, el Visma, ha dominado la competencia con Primoz Roglic, Sepp Kuss y no querrá perder ese hilo”.

Bajo esa luz, habló del panorama de Egan Bernal para lucirse: “Tiene una sólida escuadra para estar en el podio y ganar alguna etapa”.

A su vez, apuntó que a los demás ‘escarabajos’ también les llegará su momento: “Esteban Chaves tiene mucha experiencia, no sé cuál será su rol, pero creo que estará en alguna apuesta de remate en alto. Santiago Buitrago no querrá irse con las manos vacías y por lo menos una victoria de etapa sería gran recompensa para el esfuerzo que ha hecho este año”.

Y siguió: “Astana buscará algo con Sergio Higuita y Harold Tejada. Y a Brandon Rivera su equipo le ha dado libertad en las llegadas rápidas, es válido pensar que tendrá alguna opción de exhibirse”.

Finalmente, dio su podio: “Jonas Vingegaard es candidato innegable. El segundo lugar está a la altura de Joao Almeida, que ya ha vencido a Jonas este año. Y el tercer puesto se lo voy a adjudicar a Egan Bernal. Esperemos que Colombia pueda subir al podio”.