Luis Díaz, calidad y destreza: dejó a un rival tirado en Bayern Múnich vs. Leipzig

Luis Díaz debutó oficialmente en la Bundesliga con Bayern Múnich marcando un golazo, pero también demostrando su fútbol en el césped de juego del Allianz Arena frente al Leipzig. El número '14' brilló por la banda, y en una de las jugadas que protagonizó en el primer tiempo, hizo valer sus regates para dejar a rivales en el camino.

Así fue como en la adición de la primera parte, 'Lucho' sacó a relucir sus habilidades, manejando el control del balón pero también a sus marcadores. Con estilo, calidad y destreza se sacó la marca, llevando a su contrincante al máximo, dejándolo finalmente atrás y después fabricándose la falta.

Luis Díaz anotó un golazo con Bayern Múnich, por Bundesliga. Foto: AFP.

Acá la jugada de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Leipzig: