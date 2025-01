¿Cuándo debutará Neymar Jr. con Santos FC?: desde Brasil dan detalles de su 'reestreno'

A pesar de que apenas el lunes 27 de enero, el Al Hilal de Arabia Saudí anunció la rescisión de contrato de la estrella brasileña Neymar Jr. , y este mismo martes 28 el futbolista se despidió en redes sociales, agradeció por todo lo vivido y fue presentado de manera oficial como nuevo futbolista del equipo de sus amores, el Santos FC, en Brasil ya están poniéndole hasta fecha a su reestreno como futbolista de la escuadra de Sao Paulo.

Aunque apenas hace pocas horas se confirmó su arribo a Santos FC , diferentes medios cercanos al equipo y periodistas expertos en fichajes ya anunciaban desde hace días la llegada de 'Ney' al club con el que dio sus primeros pasos como jugador profesional y el que lo llevó a dar el gran paso al 'viejo continente'. Reconocidos periódicos afirman que el debut del brasileño estaría entre el próximo 1 y 5 de febrero, cuando Santos reciba a dos de sus clásicos rivales en el estadio Urbano Caldeira, el Sao Paulo y Botafogo , respectivamente.

Con su reciente llegada a suelo brasileño, el debut del '10' de la Selección de Brasil podría adelantarse o aplazarse, a pesar de que muchos ya dieron como fecha tentativa el día en el que el jugador celebrará sus 33 años, el 5 de febrero, esto está sujeto a las condiciones físicas con las que 'Ney' se encuentre tras realizarse los exámenes médicos.

Si bien es un hecho que las condiciones futbolísticas del ex Barcelona y PSG no se ponen en duda, sus constantes lesiones en el último tiempo serían un motivo más que suficiente para no apresurar el debut del que sería la máxima estrella de la liga brasileña.

Neymar, jugador de la Selección Brasil, en medio de un partido de béisbol como invitado especial Getty Images

Hay que recordar que Santos volvió a ser parte de la Primera división brasileña esta temporada, pues en la anterior hizo parte de la segunda categoría, por lo que no jugará ningún torneo internacional, dejando a Neymar sin posibilidad de Copa Sudamericana o Libertadores .

¿Cómo es el calendario de Santos, para el posible debut de Neymar?

Campeonato Paulista



Sao Bernardo vs. Santos: miércoles 29 de enero.

Santos vs. Sao Paulo: sábado 1 de febrero.

Santos vs. Botafogo: miércoles 5 de febrero.

Novorizontino vs. Santos: domingo 9 de febrero.

Corinthians vs. Santos: miércoles 12 de febrero.

Santos vs. Água Santa: domingo 16 de febrero.

Santos vs. Esporte Clube noreste: miércoles 19 de febrero.

Associação Atlética Internacional vs. Santos: domingo 23 de febrero.

Hay que señalar que aunque todavía está lejos de comenzar, existe la posibilidad de que en Santos esperen hasta el inicio del Brasileirao para estrenar a Neymar como nuevo jugador del club 'peixe', teniendo inicio hasta el 29 de marzo.

