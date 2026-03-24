¿Cuándo se juega repechaje Italia vs. Irlanda del Norte y dónde ver EN VIVO por TV, en Colombia?

Este jueves 26 de marzo, Italia se enfrentará a Irlanda del Norte por el duelo correspondiente a la llave A, del repechaje europeo rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Y es que, luego de dejar en ‘veremos’ su clasificación; ahora ambas selecciones tienen una oportunidad de ‘oro’ para sellar su paso al certamen orbital.



¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO Italia vs. Irlanda del Norte?

El conjunto italiano recibirá en casa a los irlandeses, este jueves 26 de marzo, por un duelo directo, buscando avanzar al final y definitivo encuentro por la clasificación.

El partido, que está programado iniciar a las 2:45 p.m. (hora colombiana), tendrá la transmisión de ESPN y Disney+ Premium.



¿Dónde se va a jugar el duelo entre Italia e Irlanda del Norte?

Teniendo en cuenta que por fixture, el combinado italiano definirá de local este primer encuentro; desde la ‘Azzurri’ dejaron en decisión del entrenador, para determinar en cuál estadio de todo el país se disputará este compromiso.

"Yo elegí el estadio y la Federación me apoyó. En San Siro, por ejemplo, hay hinchas del Inter y del Milan y si das un mal pase, te abuchean. En Bérgamo (estadio de Atalanta) me recibieron con los brazos abiertos en mi debut; quería un estadio con forma de olla. Esperemos que no nos hayamos equivocado", dijo Gennaro Ivan Gattuso en rueda de prensa, explicando las razones del porqué Italia no jugará en el emblemático e histórico Giuseppe Meazza.



¿Contra quién jugaría Italia o Irlanda del Norte, el repechaje final?

Teniendo en cuenta que, con el nuevo formato ahora cada cupo se divide en dos llaves, conformadas por cuatro equipos; el ganador del encuentro de este jueves, deberá volver a la acción en un último encuentro, enfrentando al vencedor de Gales y Bosnia y Herzegovina.



Ese partido final, se disputará en el país ganador entre los dos países mencionados anteriormente. Y ahí, el que sea vencedor clasifica a la Copa del Mundo 2026.