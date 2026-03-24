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Gol Caracol  / ¿Cuándo se juega repechaje Italia vs. Irlanda del Norte y dónde ver EN VIVO por TV, en Colombia?

¿Cuándo se juega repechaje Italia vs. Irlanda del Norte y dónde ver EN VIVO por TV, en Colombia?

Italianos e irlandeses se medirán en Bérgamo, 'cara a cara', por un cupo en la Copa del Mundo. Aquí todos los detalles del partido clasificatorio europeo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Selección Italia 2024.
Selección Italia 2024.
Getty Images.

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