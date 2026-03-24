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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "James Rodríguez debería jugar de a 30 minutos con la Selección Colombia, no hay se lesione"

"James Rodríguez debería jugar de a 30 minutos con la Selección Colombia, no hay se lesione"

James Rodríguez es una de las principales figuras de la Selección Colombia y por esa razón a su actualidad le dieron un vistazo en 'Jugada Maestra', de 'Ditu'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de mar, 2026
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James Rodríguez Seleccción Colombia
James Rodríguez entrenando con la Seleccción Colombia - Foto:
FCF

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