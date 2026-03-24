"James Rodríguez debería jugar de a 30 minutos con la Selección Colombia, no hay se lesione"

La Selección Colombia es tema y foco de interés entre los periodistas y también entre los hinchas de nuestro país, debido a que se vienen dos partidos de alto nivel frente a Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo), en el camino de preparación que conduce el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionado que dirige Néstor Lorenzo quedó ubicado en el grupo K de la cita orbital de la FIFA, junto a sus similares de Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje en el que se enfrentarán Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Bajo ese espectro, en estos días se ha comenzado a analizar a algunos nombres de jugadores que están concentrados en Orlando, en territorio estadounidense. Y una de las figuras es, como es costumbre, James Rodríguez, quien hasta ahora ha tenido dos presentaciones con Minnesota, en el remate de los juegos contra Vancouver W y Seattle Sounders.

En el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', hablaron de la situación del volante cucuteño y el primero en tomar la palabra fue el profesor Nelson Gallego, quien afirmó que "Colombia yo sí creo que tiene un inconveniente, ¿qué hace uno con James estos dos partidos?. No juega mucho, hay que llevarlo despacio. La otra es que juegue un partido entero, de pronto se lesiona. Yo creería que debería jugar los últimos 30 minutos de cada partido y así no interrumpirle el proceso que trae de su club. Cuatro meses sin jugar, es demasiado. Veo una dificultad en cómo manejarlo".

A esa voz, también sobre ese particular se sumó la de Norberto Peluffo, quien comentó que "el DT de Minnesota de pronto se ha dado cuenta que no se encuentra listo. Si lo puso apenas 15 minutos, no lo ve ni para un tiempo. Yo esperaría que con Colombia entrara los segundos tiempos. Me llamó la atención que con la necesidad que tienen, apenas juegue 12 minutos".



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Rodríguez Rubio, fiel a su costumbre, se ha notado motivado al cien por estar de nuevo en el seno del seleccionado colombiano y ha dicho presente en redes sociales. Al final, Javier Castell apuntó que "no creo que se vaya a exagerar con James Rodríguez en la selección. Pero creo que va a comenzar jugando, después veró cómo dosifica. Él ha comprobado que en la Colombia tiene otro comportamiento y resiste".

Hay que indicar que los juegos de Colombia contra Croacia (6:30 p.m.) y Francia (2:00 p.m.) se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol y Ditu.

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