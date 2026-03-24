“Luis Javier Suárez es el titular de Selección Colombia, es la base con Luis Díaz para el Mundial"

De cara a los partidos contra Croacia y Francia y el Mundial 2026 que se avecina para la Selección Colombia, comienzan los debates y las opiniones sobre lo que serán algunos titulares indiscutibles para el técnico Néstor Lorenzo, en especial por el buen momento que viven con sus clubes, como pasa con Luis Javier Suárez, quien pasa por un buen momento con el Sporting Lisboa.

Por eso, este martes en el programa 'Jugada Maestra' de Ditu, nuestros expertos decidieron referirse a las capacidades del delantero samario, pero también sobre Jhon Córdoba, quien también fue inicialista en una parte de las Eliminatorias Sudamericanas.



¿Luis Javier Suárez, titular en Selección Colombia?

Nelson Gallego fue el primero en dar su punto de vista, señalando que "indudablemente (Suárez) es más técnico, para jugar en espacios más reducidos, pero también en largo, Jhon Córdoba es más profundo, más fuerte, pelea más con los defensores, el otro es más técnico", y adicional a eso decidió poner al samario como uno de los pilares importantes para que la 'tricolor' tenga una buena presentación en la cita orbital de la FIFA.

"Pero son dos jugadores que buscan el gol, pero hoy en día el titular en la posición es Luis Javier, ojalá tenga la mejor presentación, necesitamos todos que siga en esa senda y llegue al Mundial así. En base a él y a Luis Díaz hay esperanza de un buen nivel, y que Córdoba entre y sea figura porque tiene condiciones", agregó el exfutbolista y entrenador.

Sobre el mismo tema también se refirió Norberto Peluffo, quien se enfocó más en el estilo de juego de la Selección Colombia dirigida por el técnico argentino Néstor Lorenzo, que no les beneficia y tienen que buscar su lugar para poder anotar goles.



Luis Javier Suárez celebra el cuarto gol de Selección Colombia - Foto: AFP

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"Para los dos es igual, ellos saben que Colombia no va a cambiar mucho, ellos se deben acomodar a las circunstancias, si no hay mucha elaboración, o que los dejen mano a mano, acá es más luchado o peleado y ahí deben sacar sus virtudes. Muchas veces a ellos les toca no solo controlar el balón sino generarse la oportunidad. Al 9 le toca tener paciencia y que en un momento determinado le toca hacerla. Ellos la tienen clara", explicó el también exjugador y director técnico.

Cabe recordar que Jhon Córdoba marcó en los últimos dos encuentros de Eliminatorias Sudamericanas, contra Bolivia y Venezuela. Por su parte, Luis Javier Suárez se despachó frente a la vinotinto con cuatro anotaciones en un mismo compromiso.