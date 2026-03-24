Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / “Luis Javier Suárez es el titular de Selección Colombia, es la base con Luis Díaz para el Mundial"

“Luis Javier Suárez es el titular de Selección Colombia, es la base con Luis Díaz para el Mundial"

En el programa 'Jugada Maestra' de Ditu, nuestros expertos analizaron la actualidad de la posición de delantero centro en Selección Colombia, con Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba como protagonistas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad