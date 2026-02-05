Cumpleaños de Cristiano Ronaldo, entre un conflicto con Al Nassr y su obsesión por los 1.000 goles

Este jueves 5 de febrero está cumpliendo años Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y de la historia. Con 41 años del astro portugués sigue demostrando que está más vigente que nunca, que la edad es solo un número y que la disciplina más tarde que temprano iguala o supera el talento. Sin embargo, no todo es color de rosa en los días reciente de 'El Bicho', quien se encuentra muy enojado con la Liga de Arabia Saudita por como se ha manejado las inversiones en los clubes. La transferencia de Karim Benzema a Al-Hilal no le gustó para nada.

Tan pronto se enteró que su excompañero en el Real Madrid iba a fichar por Al-Hilal, Cristiano decidió sentar una protesta y no jugó con Al Nassr frente Al Riyadh el pasado lunes 2 de febrero. Pese a eso, la transferencia por el delantero francés se hizo efectiva.

En medio de oscuro panorama, 'El Comandante' reapareció el miércoles en sus redes sociales, confirmando que había regresado a entrenamientos con su equipo, en un aparente regreso a la normalidad. Sin embargo, la prensa informó en las últimas horas que 'CR7' sigue muy incómodo y las aguas no se han calmado.

"Cristiano Ronaldo mantendrá su postura y boicoteará un segundo partido de liga consecutivo después de no recibir una garantía concreta de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) hará cambios con respecto a la gestión del club de la Saudi Pro League. Si no se garantizan cambios en las próximas semanas, Ronaldo pedirá salir en junio", reveló la cadena 'ESPN'.



De esta manera, el portugués tendría en mente ausentarse de nuevo en la cancha, esta vez contra Al-Ittihad, curiosamente el exequipo de Karim Benzema. Se trata de una baja muy importante, teniendo en cuenta que Al-Nassr es seguno de la Liga Saudí a solo una unidad del líder Al-Hilal.

Lo cierto es que pese a la molestia, Cristiano Ronaldo está lejos de pensar en el retiro y solo está pensando en la opción de cambiar de aires para seguir con su sueño de llegar a los 1.000, ya que hasta la fecha registra 961.