Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich lo tiene sufriendo; salió importante estadística

Compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich lo tiene sufriendo; salió importante estadística

Luis Díaz ha protagonizado una gran temporada con el Bayern Múnich con goles y asistencias, sin embargo, un compañero lo supera en un importante data de las grandes ligas europeas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
Bayern Múnich buscará la clasificación a octavos de final de la Champions League
Bayern Múnich buscará la clasificación a octavos de final de la Champions League - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad