Compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich lo tiene sufriendo; salió importante estadística

Luis Díaz es el mejor jugador colombiano de la actualidad y su desempeño con el Bayern Múnich lo confirma. El extremo llegó al club alemán en el mercado de verano de 2025 y poco a poco ha dejado en claro por qué se fijaron en él. Velocidad, regate, asistencias y goles lo han catapultado como una pieza fundamental en el sistema de juego del DT Vincent Kompany.

Hasta el momento, el guajiro ha marcado 15 goles y ha dado 12 asistencias en todas las competencias. Eso sí, su principal aporta ha sido en la Bundesliga con 10 tantos y 10 pases de gol. Pese a esas destacadas cifras, hay un compañero que lo supera en una data a nivel europeo.

"Michael Olise tiene la mayor cantidad de asistencias en las cinco grandes ligas europeas en lo que va de temporada. Luis Díaz es tercero", informó el portal 'Squawka'. En la Liga de Alemania, el francés registra 17 pases de gol mientras que 'Lucho' tiene 10'. El segundo lugar lo ocupa el portugués del Manchester United, Bruno Fernandes. Cabe resaltar, que, el colombiano supera a jugadores como Lamine Yamal (Barcelona), Rayan Cherki (Manchester City), Arda Guler (Real Madrid) y Vitinha (PSG).

Michael Olise y Luis Díaz, figuras del Bayern Múnich Foto: AFP

Asistidores en las cinco grandes ligas de Europa

1. Michael Olise - 17

2. Bruno Fernandes - 12

3. Luis Díaz - 10

4. Federico Dimarco - 10

5. Lamine Yamal - 9

6. Rayan Cherki - 7

7. Fares Chaibi - 7

8. Andrej Ilic - 7

9. Arda Guler - 7

10. Vitinha - 7



Los números de Michael Olise

En Crystal Palace, disputó 90 partidos, marcó 16 goles y dio 25 asistencias en 5.782 minutos, siendo uno de los creativos más influyentes del equipo. Con el Bayern Múnich, elevó su impacto: 87 partidos, 33 goles, 46 asistencias y 6.368 minutos, confirmándose en la élite. En el FC Reading, donde explotó su talento, jugó 73 encuentros, anotó 7 goles, repartió 14 asistencias y sumó 5.080 minutos. En las formativas, registró 21 partidos, 6 goles y 5 asistencias con Reading FC U21, y 16 juegos con 2 goles en Reading U18. Además, tuvo 1 partido y 1 asistencia en Crystal Palace U21. En total: 288 partidos, 64 goles y 91 asistencias.