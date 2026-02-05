Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Willer Ditta se 'calentó' en Vancouver 0-3 Cruz Azul; empujón y manotazo a la cara de un rival

Willer Ditta se 'calentó' en Vancouver 0-3 Cruz Azul; empujón y manotazo a la cara de un rival

En la Copa de Campeones de la Concacaf, Cruz Azul consiguió una cómoda victoria contra Vancouver, sin embargo, sobre el final del partido, el colombiano Willer Ditta tuvo fuerte encontronazo. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
Willer Ditta en Vancouver vs. Cruz Azul.
Willer Ditta en Vancouver vs. Cruz Azul.
Cruz Azul.

Publicidad

Publicidad

Publicidad