Willer Ditta se 'calentó' en Vancouver 0-3 Cruz Azul; empujón y manotazo a la cara de un rival

El Cruz Azul de México goleó con autoridad 3-0 al Vancouver FC de Canadá mientras que el también mexicano Monterrey rescató un empate 1-1 ante del Xelajú de Guatemala, el miércoles por la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Celebro que ganamos y que lo hicimos por una buena diferencia, pero todavía quedan 90 minutos donde tendremos que ser muy responsables", comentó el argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul.

"Estos partidos no son fáciles, a la vista están los resultados que se dieron con otros equipos mexicanos que en condiciones similares no pudieron marcar esa tendencia a su favor", subrayó Larcamón.

La Máquina del Cruz Azul, que tuvo un 70,8% de posesión en el estadio Willoghby, consiguió el 1-0 al minuto 22 con un tiro dentro del área del uruguayo Gabriel Fernández que desvió a puerta su compañero argentino José Paradela.



Al 44', Amaury Morales apareció en el área del Vancouver y remató un balón que había rechazado el portero Callum Irving para el 2-0.

El 3-0 fue obra del argentino Agustín Palavecino con un tiro raso frente al guardameta canadiense, al 65'. Sobre el final del encuentro, el colombiano Willer Ditta por poco arma rifirrafe entre los jugadores de ambos equipos. El defensor le metió un empujón y un manotazo en la cara a Mohamed Amissi. Si bien los ánimos se calentaron, el hecho no pasó a mayores y el exJunior solo fue amonestado.

El empujón de Willer Ditta (Cruz Azul) a Mohamed Amissi (Vancouver FC) que causa una bronca; narración de @raul_perez_ para TUDN USA pic.twitter.com/M4Fwe2YSbT — lilboimx (@lilboimx) February 5, 2026

Esta llave por el pase a octavos de final se cerrará el jueves 12 de febrero en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla.