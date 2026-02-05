Síguenos en:
Pep Guardiola pide cambio de regla para que millonario fichaje juegue la final de la Carabao Cup

Pep Guardiola pide cambio de regla para que millonario fichaje juegue la final de la Carabao Cup

El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, le envió un mensaje a la Copa de la Liga para que haga una revisión de una regla que no le permite a su más reciente refuerzo disputar la final.

Por: EFE
Actualizado: 5 de feb, 2026
Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, da indicaciones en un partido de la Premier League
Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, da indicaciones en un partido de la Premier League
AFP

