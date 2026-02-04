Jhon Arias, leal a Fluminense y en Brasil retumbó su decisión; “se negó a jugar en el rival”

Lo de Jhon Arias en Europa podría terminar más pronto de lo pensado ante la oferta que tendría el futbolista colombiano desde Brasil, especialmente del Palmeiras, quien estaría decidido en gastar varios millones para contratarlo. Pero en medio de los rumores que lo ponen en el 'verdao' se filtró que hubo otro club que lo tentó, pero la respuesta para dicha institución fue negativa de inmediato.

El medio 'Globo Esporte' informó en la noche de este miércoles que "Flamengo intentó fichar a Arias, quien se negó a jugar en el rival del Fluminense", ya que son el clásico eterno en Río de Janeiro y por lealtad a su anterior elenco no se pondría dicha camiseta.



Jhon Arias fue tentado por Flamengo y ahora por Palmeiras

"El delantero del Wolverhampton hizo historia en el Fluminense, con el que ganó la Copa Libertadores", destacó el diario brasileño, que además explicó cómo se dieron las charlas, antes de que el cuadro 'mengao' hiciera la contratación de Lucas Paquetá.

"Mientras negociaba la adquisición de Lucas Paquetá, Flamengo también intentó fichar a otro jugador de la Premier League. El club hizo una oferta de 22 millones de euros (136 millones de reales) por Jhon Arias, procedente del Wolverhampton (Inglaterra), pero el delantero se negó a jugar en el rival del Fluminense", detallaron sobre la decisión del colombiano.

Eso sí, lo que sí es cierto es que la oferta de Palmeiras sigue en firme, pero su exequipo tendrá algunas horas para igualar la propuesta y repatriar a quien consideran uno de sus más grandes ídolos, quien está actualmente cumpliendo el sueño de jugar en Europa, pero su actualidad y la de su club en la Premier League, no es la mejor.



Sobre el paso de Jhon Arias en Fluminense destacaron en Brasil que fue "durante cinco años e hizo historia. En julio pasado, fue vendido al club inglés por 17 millones de euros más 5 millones de euros en primas. Con el Wolverhampton, suma dos goles y una asistencia en 26 partidos".

Lo cierto es que se vienen horas y días clave para definir el futuro del nacido en Quibdó, Chocó, quien no es titular indiscutible en Wolves, su equipo es el colero en Inglaterra y a pocos meses del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, busca regularidad y protagonismo para integrar la convocatoria definitiva del técnico Néstor Lorenzo, quien siempre lo ha tenido en cuenta en su proceso al frente de la 'tricolor'.