David Ospina anunció su retiro del fútbol; el guardameta colombiano 'colgó los guantes'

Hace un par de minutos, David Ospina anunció su retiro oficial del fútbol profesional con un sentido video a través de sus redes sociales, que ya se ha hecho viral.

Y es que, luego de su fallido paso por el Atlante de México; el golero colombiano ha decidido ponerle punto final a su gran trayectoria, en donde, además de compartir con grandes leyendas del fútbol mundial, también vistió importantes camisetas y estuvo en destacados escenarios.

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"Estas son unas palabras que le dedico al fútbol, después de muchos días. Palabras que no han sido fáciles, pero que están llenas de gratitud; por estos días he recordado al niño que fui, al que levantó la mano aquella tarde en la que no llegó el arquero. «¿Quién quería ir al arco?». Y solo yo levanté el brazo. Aquel día, en la cancha del barrio, definí cuál sería mi vida, solo que yo no lo sabía", indicó de entrada Ospina, en el video que compartió a través de sus redes sociales.

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Además, con las lágrimas en sus ojos, David se despidió oficialmente del fútbol. Eso sí, no sin recordar y sin agradecer por todos los que estuvieron en ese largo camino: "Es difícil decir adiós. Por eso, más que adiós, quiero decir gracias. Gracias a los primeros hinchas que tuve, porque por ellos he llegado hasta aquí. Estas palabras son mi carta de despedida como futbolista profesional; no me doy por vencido, me doy por agradecido. Ha sido un hermoso viaje. El niño que fui sabrá guiarme".



¿En qué equipos jugó David Ospina?

La carrera deportiva de David Ospina Ramírez comenzó en Atlético Nacional y registró pasos por clubes internacionales como Niza, de Francia, Arsenal, de Inglaterra, Al Nassr, de Arabia Saudita, y también hizo parte de la Selección Colombia desde las juveniles y hasta la de mayores, con la que participó en tres mundiales.