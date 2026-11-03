Así quedó la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026, tras Pasto 2-0 Jaguares:

En el compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga del fútbol colombiano, Deportivo Pasto se impuso 0-1 en condición de visitante frente a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería. El resultado obtenido en territorio cordobés dejó al equipo local sin margen de maniobra en la tabla del promedio y comprometió de forma directa su permanencia en la primera división del balompié nacional.

El único gol del encuentro fue anotado por el delantero facatativeño Mateo Garavito sobre el minuto 74 de la etapa complementaria, decretando la victoria para el conjunto visitante. Jaguares generó opciones en el ataque, pero no logró concretar el empate en el tramo final del partido, consolidándose la derrota ante su público.

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Tras este resultado, Jaguares quedó en una situación crítica en la tabla del descenso, ubicándose en la última posición con un promedio de 0,86 y un total de 31 puntos acumulados en 36 partidos jugados. Aunque el equipo de Montería no ha descendido aún, el margen de error se le acabó. Para salvar la categoría, requiere ganar los dos partidos restantes y que Cúcuta pierda los compromisos que le quedan para igualarlos en promedio, instancia en la que se definiría por diferencia de gol. Si Cúcuta suma al menos un punto en su siguiente presentación, el descenso de Jaguares quedará confirmado de manera definitiva.

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Por su parte, el Cúcuta Deportivo se encuentra en la casilla 18 del promedio con 1,06. El escenario para que el cuadro motilón pierda la categoría requiere que caiga derrotado en la totalidad de sus partidos restantes y que Jaguares sume los seis puntos en disputa para forzar el empate en el promedio y recurrir al ítem de desempate por diferencia de goles (-19 contra -27).



Cabe recordar que Boyacá Chicó ya confirmó su descenso a la segunda categoría el pasado martes, tras igualar 1-1 frente a Junior de Barranquilla. Con el cuadro boyacense matemáticamente descendido en el puesto 19 con un promedio de 0,89, únicamente resta por definirse el segundo cupo que perderá la categoría para la próxima temporada.

Así quedó la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026, tras Pasto 2-0 Jaguares:



Pos. Equipo 2024 PJ 2024 Pts. 2025 PJ 2025 Pts. 2026 PJ 2026 Pts. Totales PJ

Totales GF



Totales GC

Totales Pts. Totales DG

Prom.

20 Jaguares 0 0 0 0 36 31 36 37 64 31 -27 0,86 19 Boyacá Chicó 38 33 40 36 36 33 114 28 60 102 -32 0,89 18 Cúcuta 0 0 0 0 35 37 35 40 59 37 -19 1,06 17 Alianza 38 33 40 58 36 35 114 30 56 126 -26 1,11 16 Internacional de Bogotá 38 55 40 24 36 48 114 47 49 127 -2 1,11 15 Llaneros 0 0 40 45 36 42 76 36 43 87 -7 1,14 14 Pereira 38 61 40 46 36 27 114 28 54 134 -26 1,18 13 Fortaleza 38 51 40 55 36 34 114 39 52 140 -13 1,23 12 Cali 38 38 40 45 36 60 114 46 26 143 20 1,25 11 Águilas Doradas 38 46 40 48 36 51 114 42 45 145 -3 1,27 10 Pasto 38 49 40 48 36 49 114 42 49 146 -7 1,28 9 Once Caldas 38 60 40 60 36 57 114 52 40 177 12 1,55 8 Medellín 38 58 40 72 36 52 114 51 49 182 2 1,60 7 Junior 38 60 40 72 36 51 114 54 51 183 3 1,61 6 Millonarios 38 66 40 64 35 52 113 55 37 182 18 1,61 5 Bucaramanga 38 66 40 66 36 52 114 52 37 184 15 1,61 4 Santa Fe 38 71 40 64 35 57 113 52 39 192 13 1,70 3 América 38 62 40 68 35 67 113 56 27 197 29 1,74 2 Tolima 38 72 40 74 36 54 114 48 37 200 11 1,75 1 Nacional 38 56 40 72 36 76 114 68 29 204 39 1,79

*Información tomada del periodista José Orlando Ascensio.