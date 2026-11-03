Así quedó la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026, tras Pasto 2-0 Jaguares:

En el compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga del fútbol colombiano, Deportivo Pasto se impuso 0-1 en condición de visitante frente a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería. El resultado obtenido en territorio cordobés dejó al equipo local sin margen de maniobra en la tabla del promedio y comprometió de forma directa su permanencia en la primera división del balompié nacional.
El único gol del encuentro fue anotado por el delantero facatativeño Mateo Garavito sobre el minuto 74 de la etapa complementaria, decretando la victoria para el conjunto visitante. Jaguares generó opciones en el ataque, pero no logró concretar el empate en el tramo final del partido, consolidándose la derrota ante su público.
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Tras este resultado, Jaguares quedó en una situación crítica en la tabla del descenso, ubicándose en la última posición con un promedio de 0,86 y un total de 31 puntos acumulados en 36 partidos jugados. Aunque el equipo de Montería no ha descendido aún, el margen de error se le acabó. Para salvar la categoría, requiere ganar los dos partidos restantes y que Cúcuta pierda los compromisos que le quedan para igualarlos en promedio, instancia en la que se definiría por diferencia de gol. Si Cúcuta suma al menos un punto en su siguiente presentación, el descenso de Jaguares quedará confirmado de manera definitiva.
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Por su parte, el Cúcuta Deportivo se encuentra en la casilla 18 del promedio con 1,06. El escenario para que el cuadro motilón pierda la categoría requiere que caiga derrotado en la totalidad de sus partidos restantes y que Jaguares sume los seis puntos en disputa para forzar el empate en el promedio y recurrir al ítem de desempate por diferencia de goles (-19 contra -27).
Cabe recordar que Boyacá Chicó ya confirmó su descenso a la segunda categoría el pasado martes, tras igualar 1-1 frente a Junior de Barranquilla. Con el cuadro boyacense matemáticamente descendido en el puesto 19 con un promedio de 0,89, únicamente resta por definirse el segundo cupo que perderá la categoría para la próxima temporada.
Así quedó la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026, tras Pasto 2-0 Jaguares:
|Pos.
|Equipo
|2024 PJ
|2024 Pts.
|2025 PJ
|2025 Pts.
|2026 PJ
|2026 Pts.
|Totales PJ
Totales GF
Totales GC
|Totales Pts.
|Totales DG
Prom.
|20
|Jaguares
|0
|0
|0
|0
|36
|31
|36
|37
|64
|31
|-27
|0,86
|19
|Boyacá Chicó
|38
|33
|40
|36
|36
|33
|114
|28
|60
|102
|-32
|0,89
|18
|Cúcuta
|0
|0
|0
|0
|35
|37
|35
|40
|59
|37
|-19
|1,06
|17
|Alianza
|38
|33
|40
|58
|36
|35
|114
|30
|56
|126
|-26
|1,11
|16
|Internacional de Bogotá
|38
|55
|40
|24
|36
|48
|114
|47
|49
|127
|-2
|1,11
|15
|Llaneros
|0
|0
|40
|45
|36
|42
|76
|36
|43
|87
|-7
|1,14
|14
|Pereira
|38
|61
|40
|46
|36
|27
|114
|28
|54
|134
|-26
|1,18
|13
|Fortaleza
|38
|51
|40
|55
|36
|34
|114
|39
|52
|140
|-13
|1,23
|12
|Cali
|38
|38
|40
|45
|36
|60
|114
|46
|26
|143
|20
|1,25
|11
|Águilas Doradas
|38
|46
|40
|48
|36
|51
|114
|42
|45
|145
|-3
|1,27
|10
|Pasto
|38
|49
|40
|48
|36
|49
|114
|42
|49
|146
|-7
|1,28
|9
|Once Caldas
|38
|60
|40
|60
|36
|57
|114
|52
|40
|177
|12
|1,55
|8
|Medellín
|38
|58
|40
|72
|36
|52
|114
|51
|49
|182
|2
|1,60
|7
|Junior
|38
|60
|40
|72
|36
|51
|114
|54
|51
|183
|3
|1,61
|6
|Millonarios
|38
|66
|40
|64
|35
|52
|113
|55
|37
|182
|18
|1,61
|5
|Bucaramanga
|38
|66
|40
|66
|36
|52
|114
|52
|37
|184
|15
|1,61
|4
|Santa Fe
|38
|71
|40
|64
|35
|57
|113
|52
|39
|192
|13
|1,70
|3
|América
|38
|62
|40
|68
|35
|67
|113
|56
|27
|197
|29
|1,74
|2
|Tolima
|38
|72
|40
|74
|36
|54
|114
|48
|37
|200
|11
|1,75
|1
|Nacional
|38
|56
|40
|72
|36
|76
|114
|68
|29
|204
|39
|1,79
*Información tomada del periodista José Orlando Ascensio.