En compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026, Deportes Tolima se impuso este martes 1-3, en condición de visitante, frente al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El triunfo le permitió al equipo de Ibagué sumar tres puntos importantes por la jornada 17.

Los goles del cuadro 'pijao' fueron anotados por Luis Francisco Sánchez a los minutos 13 y 16 del primer tiempo, y por Éver Valencia a los 18 minutos. El descuento del 'matecaña' llegó por intermedio de Jordy Monroy desde el punto penalti, sobre el minuto 45+2.

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Con este resultado, el conjunto ibaguereño finalizó una racha de nueve partidos consecutivos sin lograr la victoria en sus competencias oficiales, volviendo a sumar, para acercarse cada vez más al selecto grupo de los ocho.

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La tabla de posiciones es liderada por Atlético Nacional con 36 puntos, seguido por América de Cali con 34 y Deportivo Cali con 33. Atlético Bucaramanga se ubica cuarto con 29 unidades, mientras que Santa Fe ocupa la quinta casilla con 28. Los ocho clasificados parciales a las fases finales los completan Millonarios en el sexto lugar con 26 puntos, Medellín en el séptimo puesto con 26 y Águilas Doradas en la octava casilla con 25 unidades.



Tras el resultado de la jornada, Deportes Tolima se ubicó en la casilla número 10 con 23 puntos, mientras que Deportivo Pereira quedó posicionado en la casilla 15 con 17 unidades; ya sin posibilidades de meterse a las finales de fin de año.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-3 Tolima:

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