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Gol Caracol  / David Ospina; la historia del niño que inició anotando goles y se hizo exitoso bajo los tres palos
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David Ospina; la historia del niño que inició anotando goles y se hizo exitoso bajo los tres palos

En 'Charlas de Vestuario', de DITU; Ospina charló en exclusiva con Alexis García, contando varias anécdotas, vivencias y más a lo largo de toda su carrera. Incluso, hizo reveladora confesión.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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David Ospina en sus inicios con Atlético Nacional.
David Ospina en sus inicios con Atlético Nacional.
Foto: Colprensa.

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