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Gol Caracol  / Mikel Arteta hace historia con el Arsenal, tras clasificarse a la final de Champions League

Mikel Arteta hace historia con el Arsenal, tras clasificarse a la final de Champions League

El estratega español logró histórica proeza al mando de los 'gunners', tras clasificar a la gran final de la Liga de Campeones. Esto, después de dejar en el camino a Atlético de Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 5 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Mikel Arteta, técnico del Arsenal
AFP

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