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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias no pasó desapercibido e hizo lo suyo en triunfo 2-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal

Jhon Arias no pasó desapercibido e hizo lo suyo en triunfo 2-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal

Fiel a su costumbre, Jhon Arias estuvo participativo en el frente de ataque de Palmeiras, que es líder del grupo F de Copa Libertadores, en que se encuentra Junior.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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Jhon Arias festejando triunfo con Palmeiras, en Copa Libertadores.
Jhon Arias festejando triunfo con Palmeiras, en Copa Libertadores.
Foto: Getty Images.

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