En Arsenal no 'caben de la dicha', tras clasificar a la final de Champions League; "es precioso"

Bukayo Saka, goleador del Arsenal, aseguró que es "una bonita historia" y espera que "acabe bien" en Budapest, donde los ingleses disputarán la final contra el Bayern de Múnich o el Paris Saint Germain.

"Esto es precioso", dijo el autor del único gol del partido a Amazon Prime. "Mira lo que significa para nosotros y para los aficionados. Estamos muy felices. Ha sido un partido de mucha presión. Significaba mucho para los dos equipos, pero lo hemos manejado bien y estamos en la final. Nunca había visto algo como este, desde que hemos llegado en el autobús".

Saka marcó el 1-0 en el último minuto de la primera parte al empujar un rechace de Jan Oblak a disparo de Leandro Trossard.

"A veces te toca a ti, a veces no, pero hay que estar ahí y estuve ahí".



Los 'Gunners' disputará el próximo 30 de mayo la segunda final de su historia contra el Bayern o el PSG.

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"Es una bonita historia y espero que acabe bien en Budapest".



¡Alegría total en Londres!

Declan Rice, centrocampista del Arsenal, afirmó que desde que se pusieron 1-0, sabía que ganarían al Atlético de Madrid y que se clasificarían a la final de la Liga de Campeones, la segunda de su historia.

"El vestuario es un caos ahora mismo", dijo Rice en declaraciones a Amazon Prime tras vencer por 1-0 al Atlético. "Creo que no podemos dar por hecho lo que hemos logrado en esta competición. Creo que tenemos todo el derecho a celebrarlo. Es la competición más prestigiosa del mundo y ahora tenemos que darnos cuenta de lo que hemos logrado".

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"Sabíamos lo que había en juego en este partido. Cuando nos pusimos 1-0, sabía que ganábamos. Podías sentir algo especial en el ambiente", añadió el inglés.

Los 'Gunners' disputarán el próximo 30 de mayo la segunda final de su historia contra el Bayern o el PSG.