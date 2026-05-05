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Gol Caracol  / En Arsenal no 'caben de la dicha', tras clasificar a la final de Champions League; "es precioso"

En Arsenal no 'caben de la dicha', tras clasificar a la final de Champions League; "es precioso"

En el cuadro 'Gunner' festejan por lo alto el paso a la gran final de la Champions League, enfatizando en que queda todavía el partido más importante.

Por: EFE
Actualizado: 5 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jugadores de Arsenal, festejando paso a la final de la Champions League.
Jugadores de Arsenal, festejando paso a la final de la Champions League.
Foto: AFP.

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