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La Selección Colombia y Minnesota, en contacto por James Rodríguez; el Mundial 2026, en la mira

Khaled El-Ahmad, directivo del club estadounidense, filtró la fecha en la que la Selección Colombia iniciaría con algunos entrenamientos, previos al Mundial 2026.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 5 de may, 2026
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James Rodríguez volvió a jugar con Minnesota United.
James Rodríguez volvió a jugar con Minnesota United.
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