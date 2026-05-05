La Selección Colombia y Minnesota, en contacto por James Rodríguez; el Mundial 2026, en la mira

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ha comenzado, y con ella, los movimientos estratégicos de las selecciones nacionales para asegurar a sus figuras. En el centro de la conversación se encuentra James Rodríguez, cuyo futuro inmediato parece estar en un constante tira y encoge entre su actual club, el Minnesota United, y el inicio de la concentración de la Selección Colombia.

Recientemente, Khaled El-Ahmad, directivo del club estadounidense, arrojó luz sobre el cronograma que maneja la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Según sus declaraciones, el campamento de entrenamiento de Néstor Lorenzo está previsto para iniciar el 15 de mayo de 2026.

“Estamos teniendo conversaciones para ver cuándo él (por James Rodríguez) se une a ellos, dependiendo de cuál sea el mejor periodo de preparación para el mundial”, afirmó El-Ahmad, dejando claro que la salida del "10" no es un tema cerrado, sino una negociación en curso.

James Rodríguez en Colombia vs. Francia. Aquí disputando un balón con N'Golo Kanté. Getty Imágenes

Para el Minnesota United, la situación se presenta en el momento en el que el colombiano no ha tenido mayor continuidad, debido a alguna enfermedad que presentó después de los partidos de fogueo del equipo de su país frente a Croacia y Francia, tras los cuales estuvo hospitalizado en territorio estadounidense. Posterior a eso, la regularidad del nacido en Cúcuta en su club ha sido poca e incluso el fin de semana anterior se comunicó que el '10' había sido sometido a algún procedimiento, no relacionado con una lesión.



La postura del club: No se trata de jerarquizar torneos, sino de encontrar un equilibrio. El-Ahmad subrayó que si a James le va bien con Colombia, el impacto positivo rebota directamente en el prestigio y valor del Minnesota United.

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La preparación física: El "mejor periodo de preparación" es la clave. James necesita llegar con ritmo de competencia pero sin el desgaste excesivo que podría comprometer su rendimiento en el Mundial.

Conversaciones semanales: La comunicación entre el club y el entorno de la Selección es constante, lo que sugiere que la decisión final priorizará el estado físico del capitán colombiano.

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Hay que indicar que en un comunicado de prensa de la FCF se informó que el profesor Lorenzo se desplazó a otros países con el fin de tener contacto directo con jugadores de la Selección Colombia, entre ellos James Rodríguez, quien no deja de causar inquietud por el ritmo y continuidad con la que va a llegar a la cita mundialista.