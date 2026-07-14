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Gol Caracol  / Deschamps, tras derrota de Francia; "teníamos que habérselo puesto más difícil a España"

Deschamps, tras derrota de Francia; "teníamos que habérselo puesto más difícil a España"

El técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, hizo un análisis de la derrota de su equipo 2-0 en la semifinal del Mundial 2026, que los dejó sin chances de pelear una vez más el título.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Didier Deschamps Francia
Didier Deschamps, director técnico de Francia
AFP

El seleccionador francés Didier Deschamps afirmó que, para derrotar a España en la semifinal del Mundial (0-2), tendrían que "haber dado el máximo y no ha sido el caso"

Deschamps se mostró decepcionado con la actuación de su equipo, en la conferencia de prensa posterior a la derrota por 0-2 en la semifinal disputada en el estadio AT&T de Arlington.

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"Sabíamos que España defiende bien, dejó poco espacio y, si el nivel técnico es más bajo que en otros partidos no podíamos ganar. Si a nivel técnico y defensivo no estamos a la altura no podemos ganar", dijo.

"Se han podido cometer errores por el contexto, para algunos jugadores es su primera semifinal. No dominamos el juego que queríamos desplegar. No hay que echar por la borda lo que hicimos, pero teníamos que habérselo puesto más difícil a España y dar el 100 por ciento del nivel técnico y físico", añadió el seleccionador francés, que dijo que no fue falta de ambición, pero que hubo cosas que no se hicieron bien.

Didier Deschamps; técnico de la Selección de Francia
Didier Deschamps; técnico de la Selección de Francia
Fotografías de: AFP

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Deschamps se quejó del arbitraje del salvadoreño Iván Barton. "El cuarto y el quinto árbitro eran magníficos ¿Creen que el árbitro estaba a la altura?", se preguntó. Al ser requerido por EFE si podía ampliar sus quejas, admitió que no le gustó el penalti que pitó de Lucas Digne sobre Lamine Yamal, pero no quiso especificar con qué otras decisiones no estuvo de acuerdo.

Deschamps, que dejará la selección francesa tras el Mundial afirmó: "Estoy contento de todo lo que hemos hecho con la selección para llegar al título mundial y mantenerla al nivel más alto. He tenido momentos muy felices, pero hoy el sentimiento es que no estoy contento",

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