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Gol Caracol  / España 'saca pecho' tras llegar a la final del Mundial 2026; "es un lujo, es sólo para los elegidos"

España 'saca pecho' tras llegar a la final del Mundial 2026; "es un lujo, es sólo para los elegidos"

Tras vencer 2-0 a Francia, el técnico español Luis de la Fuente destacó el valor de llegar a la final del Mundial 2026 y dejó una frase que ya genera debate.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Luis de la Fuente, técnico de España
Luis de la Fuente, técnico de España
AFP

Luis de la Fuente, seleccionador español, afirmó este martes que “es un orgullo ser español”, tras la clasificación para la final del Mundial 2026 después de imponerse por 0-2 a Francia, y remarcó que su conjunto es “el mejor equipo del mundo”.

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“Es un sueño hecho realidad; muy feliz de llegar a la final del Mundial 2026"

“Agradecimiento por las muestras de afecto y ánimo que nos transmiten. Es un orgullo ser español”, expuso en declaraciones a ‘TVE’, en las que destacó el “vínculo de todo un país” y expresó: “Juntos se consiguen cosas muy importantes”.

“Es difícil describir ahora lo que uno siente. Entiendo que tiene que ser algo parecido a la felicidad. Orgullo que reitero de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcional como este. Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo”, señaló.

“Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una responsabilidad. Estar en la final del Mundial es un lujo, es sólo para los elegidos. Uno tiene que sumar todo esto a allá cuando empezamos hace casi cuatro años con una idea y esta idea, que hemos sido fieles a ella, nos ha traído hasta aquí”, añadió.

Lamine Yamal; jugador de la Selección de España
Lamine Yamal; jugador de la Selección de España
Fotografías de: AFP

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“Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo, porque su compromiso, su generosidad, su talento es maravilloso. Verles jugar hoy ha sido un espectáculo. Orgulloso y feliz”, subrayó.

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