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Gol Caracol  / Batacazo de España a Francia; victoria 2-0, adiós a Mbappé y paso a la final del Mundial 2026

Batacazo de España a Francia; victoria 2-0, adiós a Mbappé y paso a la final del Mundial 2026

España fue mucho más en los 90 minutos, pegó fuerte en momentos clave y llegaron los goles, anuló a Mbappé y celebró en Dallas ante una hinchada eufórica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Celebración de la Selección de Francia
Celebración de la Selección de Francia
Fotografías de: AFP

Un penalti cometido por Lucas Digne sobre Lamine Yamal y transformado en gol por Mikel Oyarzabal, en el minuto 20, y un tanto lapidario de Pedro Porro, al 58', significaron un importante triunfo este martes por 2-0 de la Selección de España sobre Francia y la clasificación a la final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Esto sucedió en el estadio de Dallas, en donde se observó un cierre de compromiso con los españoles eufóricos y alegres y a los galos, con Mbappé a la cabeza, cargados de tristeza y melancolía por semejante golpe, en un certamen en el que eran los máximos favoritos al título.

Los ibéricos se clasificaron de esa manera para la segunda final del Mundial de su historia, en un hecho sin precedentes.

Ahora, los dirigidos por Luis de la Fuente esperarán al ganador entre Argentina e Inglaterra, que jugarán este miércoles, en la finalísima del próximo domingo en Nueva York.

Kylian Mbappé; jugador de la Selección de Francia
Kylian Mbappé; jugador de la Selección de Francia
Fotografías de: AFP

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