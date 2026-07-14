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Gol Caracol  / “Es un sueño hecho realidad; muy feliz de llegar a la final del Mundial 2026"

“Es un sueño hecho realidad; muy feliz de llegar a la final del Mundial 2026"

Luego de que España venciera 2-0 a Francia y clasificara a la final del Mundial 2026, uno de los autores de los goles fue Pedro Porro que no escondió la emoción del momento.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Pedro Porro con España
Pedro Porro con España
AFP

Pedro Porro, lateral de la selección española, autor del 0-2 ante Francia en las semifinales del Mundial 2026 y elegido mejor jugador del partido, dijo este martes que ni en sus mejores sueños se habría imaginado todo esto, remarcó que su equipo hizo “un gran partido” y señaló que su cambio fue por cansancio.

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“Es un sueño hecho realidad. La verdad, que ni en mis mejores sueños. Muy feliz por llegar a la final del Mundial y la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Hemos hecho un gran partido, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para poder pasar, sabíamos que es un rival muy difícil y la verdad que esto es del equipo, no es nada mío. Darle la enhorabuena a todos porque han hecho un partidazo”, valoró en declaraciones a ‘TVE’.

Selección de Francia vs. Selección de España
Acción de juego entre la Selección de Francia vs. Selección de España
Fotografías de: AFP

“Sabíamos que uno de los puntos que nos acercaban a la final era tener el balón, sabíamos cómo contrarrestar sus puntos fuertes, era claro, lo hemos hecho y muy feliz”, añadió Pedro Porro, que apuntó que su sustitución fue por cansancio.

“Son cosas del partido. No sé en qué minutos me ha cambiado, pero no podía más. Esto es de todos, son los 26. Marcos (Llorente) seguramente estaba ahí pendiente de si podía seguir o no, esto es de todos y a seguir ahora”, apuntó.

Y, cuando fue preguntado por si podría jugar la final tras su sustitución, Pedro Porro contestó: “Vamos a ver. Ahora mismo te diría que estoy muerto, a pensar en la recuperación y con todo a la final”.

Pedro Porro España vs Francia
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