Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El enojo y gesto de Kylian Mbappé, tras segundo gol de España contra Francia; video es viral

El enojo y gesto de Kylian Mbappé, tras segundo gol de España contra Francia; video es viral

El astro francés

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de jul, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé Francia
Kylian Mbappé lamenta eliminación de Francia - Foto:
AFP

Francia se despidió de la disputa por el título del Mundial 2026, al perder 2-0 con España en el estadio de Dallas (Arlington), este martes, aunque los ojos del fútbol se centran en Kylian Mbappé, la máxima figura del combinado galo.

Luis de la Fuente, técnico de España
Gol Caracol

España 'saca pecho' tras llegar a la final del Mundial 2026; "es un lujo, es sólo para los elegidos"

De hecho, todos los movimientos del astro del Real Madrid eran captados en cámara, y uno que causó curiosidad fue en el que el rival anotó el segundo y definitivo tanto, que lo dejó sin chances.

El medio 'ESPN' fue el encargado de dar a conocer la reacción de Kylian Mbappé, quien no ocultó su frustración y rabia al ver la manera en la que España conseguía el 2-0 contra Francia, en la semifinal del Mundial 2026.

Así fue la reacción de Kylian Mbappé tras gol en Francia vs España:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Kylian Mbappé

Selección Francia

Selección España

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad