El enojo y gesto de Kylian Mbappé, tras segundo gol de España contra Francia; video es viral

Francia se despidió de la disputa por el título del Mundial 2026, al perder 2-0 con España en el estadio de Dallas (Arlington), este martes, aunque los ojos del fútbol se centran en Kylian Mbappé, la máxima figura del combinado galo.

De hecho, todos los movimientos del astro del Real Madrid eran captados en cámara, y uno que causó curiosidad fue en el que el rival anotó el segundo y definitivo tanto, que lo dejó sin chances.

El medio 'ESPN' fue el encargado de dar a conocer la reacción de Kylian Mbappé, quien no ocultó su frustración y rabia al ver la manera en la que España conseguía el 2-0 contra Francia, en la semifinal del Mundial 2026.

Así fue la reacción de Kylian Mbappé tras gol en Francia vs España:

NO LO PODÍA CREER: así vivió Kylian Mbappé el GOLAZO de Pedro Porro que sentenció el 2-0 de España ante Francia.



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