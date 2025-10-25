Real Madrid vs Barcelona EN VIVO, hora y TV del partido; cara a cara Kylian Mbappé y Lamine Yamal

Kylian Mbappé contra Lamine Yamal. El duelo de los dos jugadores del momento en el fútbol español. Los grandes referentes actuales de Real Madrid y Barcelona. Herederos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un enfrentamiento de rivalidad eterna que aterriza en el Santiago Bernabéu en todo su esplendor. Pulso por el liderato de LaLiga.

La necesidad de Xabi Alonso ante el dominio del escenario de Hansi Flick. El primer clásico a los mandos del Real Madrid del tolosarra, vencedor de todo salvo de los dueños señalados -goleado por PSG en el Mundial de Clubes y Atlético de Madrid en LaLiga-, frente al poderoso primer año del alemán, ganador de cada uno de los cuatro enfrentamientos ante el Real Madrid la pasada temporada que impulsaron el final de la segunda etapa de Carlo Ancelotti.



Real Madrid vs Barcelona EN VIVO, hora y dónde ver por TV el partido de LaLiga:

Fecha: domingo 26 de octubre de 2025

Hora: 10:15 a.m.

Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid, España)

Transmisión: Disney Plus y ESPN

La oportunidad de ampliar la ventaja en el liderato del Real Madrid a cinco puntos o asaltar el primer puesto del Barcelona. La búsqueda de un paso firme en el crecimiento del equipo de Xabi Alonso, con mejores resultados (11 triunfos en 12 partidos en la temporada) que juego. Intocable aún en el Santiago Bernabéu, donde ha ganado todo lo que ha jugado.

Con un referente que acapara los focos: Kylian Mbappé. Autor de 15 goles en 12 partidos, llega al clásico tras ver cortada ante el Juventus su racha de ocho encuentros consecutivos marcando para el Real Madrid. Instalado en el mejor arranque de su carrera, solamente se quedó sin marcar en dos citas del curso y la del Barça la tiene marcada en rojo. Perdió los cuatro clásicos de blanco, cayó en ocho fueras de juego en su estreno en el Bernabéu, con dos tantos anulados, marcó en el resto. Hasta un triplete en la Ciudad Condal que no sirvió de nada.



Busca revancha Kylian, pieza clave en el planteamiento de partido de Xabi Alonso ante la defensa adelantada, y los consiguientes riesgos que asume Flick. El clásico gana en profundidad táctica por el bando madridista y la duda principal radica en la configuración del centro del campo. Decidir si uno formado por Tchouaméni, Arda Güler y Jude Bellingham, como probó ante el Juventus, es suficiente para contrarrestar el poderoso del Barcelona o añadir a un centrocampista puro. Con más opciones en ese caso para Eduardo Camavinga que para Dani Ceballos, recién recuperado.

Kylian Mbappé, con el Real Madrid. JAVIER SORIANO/AFP.

Publicidad

Es la principal duda por despejar de Xabi Alonso. Tiene que decidir también en el lateral derecho, donde recupera tras lesiones musculares a Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, pero todo apunta a que por ritmo y físico sostendrá a Fede Valverde. De esa decisión y la demarcación de Bellingham, dependerá el tercer integrante de un tridente en el que Vinícius y Mbappé son intocables. Peligra la titularidad de Franco Mastantuono en el que será su primer clásico. Como el de Dean Huijsen, recuperado para la gran cita tras dos partidos de baja.

Un Barcelona cargado de dudas y con unas cuantas bajas importantes afronta el primer gran partido del curso en el Santiago Bernabeu. Además de las bajas en el césped, tampoco podrá contar con su entrenador, Hansi Flick, que fue expulsado ante el Girona por una doble amarilla mostrada por Jesús Gil Manzano, y será sustituido por su ayudante, Marcus Sorg, en el banquillo visitante.

Publicidad

De una temporada a otra, el equipo catalán ha cambiado mucho, por eso no sirven de referencia las cuatro victorias logradas por el equipo de Flick ante los madridistas, dos en LaLiga (0-4 y 4-3), una en la final de la Copa del Rey (3-2) y otra en la final de la Supercopa de España (5-2).

Los azulgrana han perdido consistencia. No son fiables en la presión, ya no recuperan el balón cerca del área contraria, ni su defensa adelantada sorprende como antaño. A todo ello se le suman las bajas. El meta titular, Joan García, que había empezado de forma espectacular el curso está lesionado; el portero que tenía que competir con él, Marc André ter Stegen, también ha sido operado y sigue de baja.

Por eso el titular es Wojciech Szczęsny, que no acaba de estar en su mejor momento, como lo demostró en el último partido de 'Champions' ante Olympiacos, con errores groseros, especialmente en el juego de pies. Además, los de Flick echan demasiado en falta la presencia de Iñigo Martínez, un central zurdo que ahora no tienen en su alineación.

Las lesiones las completan Pablo Paez Gavira 'Gavi', Dani Olmo, Robert Lewandowski y Raphael Dias 'Raphinha'. El brasileño encaraba la recta final de su recuperación, pero no ha participado en los últimos entrenamientos, y sigue de baja por una lesión en el bíceps femoral que se produjo hace un mes. Es un jugador diferencial en ataque y el Barça lo está echando mucho en falta, como también la mejor versión de Lamine Yamal.

Publicidad

El de Rocafonda, con unas afectaciones en el pubis, no acaba de estar a su mejor nivel y sufre en cada partido desde que ha regresado. Por todo ello, el Barça tendrá que encomendarse a la magia de Pedri, al momento de forma de Fermín López y a los goles de Marcus Rashford.

Lamine Yamal, delantero y estrella del Fútbol Club Barcelona y de la Selección España AFP

Pedri está en uno de los mejores momentos de su carrera. Es determinante en la creación, un rompelíneas con sus pases al espacio y muy mejorado en la recuperación. Suyo será el doble pivote, donde lo acompañará Frenkie de Jong. También será fijo Fermín, que ante Olympiacos anotó su primer triplete como profesional. Desde la media punta ofrece llegadas al área desde la segunda línea y está también en el mejor momento de siempre. Arriba, Rashford, autor de un doblete ante los griegos, ha demostrado su carácter de delantero letal, que le han llevado a anotar cuatro goles en tres partidos de 'Champions'.

Publicidad

En defensa, Flick no tiene mucho margen de sorpresa. Todo apunta a que jugará con los mismos cuatro que en el último partido, siempre que Koundé se recupere, ausente en la sesión del viernes y presente el sábado. Si no está en condiciones, Flick podría recuperar una idea utilizada en su día por Xavi Hernández y poner a Ronald Araujo como marcador de Vinícius. En las tres otras posiciones de la defensa, no habrá cambios, con Balde por el carril izquierdo, Eric García como central por la izquierda y Pau Cubarsi por la derecha, buscando una buena salida desde atrás.

Si en la defensa todo está más o menos claro, en la delantera queda un puesto por cubrir. Aunque no esté a su mejor nivel, Lamine Yamal es siempre desequilibrante y más ante un rival y en un escenario que se le da especialmente bien. La duda está en quien acompañará a Rashford y al de Rocafonda. Todo está pendiente de Ferran Torres, que cuenta con el alta médica. Otra opción, más remota, pasaría por dar entrada al joven Roony Bardghji, zurdo que habitualmente juega a pie cambiado por la derecha, desde el extremo izquierdo.

-- Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Publicidad

Barcelona: Szczęsny; Kounde o Araujo, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri; Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.

Árbitro: César Soto Grado (colegio riojano).