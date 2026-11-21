El entrenador del Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, aseguró este viernes que en la final de la Copa Sudamericana el estadio Metropolitano de Barranquilla tendrá más aficionados de Boca Juniors pero en la cancha serán once contra once y espera que su equipo sea el que imponga condiciones.

"Sabemos que habrá más hinchas de Boca porque Colombia es de Boca, pero en la cancha somos once contra once", manifestó Domínguez durante la rueda de prensa previa al encuentro, en la que transmitió confianza en la preparación física y futbolística de su equipo.

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El técnico argentino afirmó que el Galo llega en buenas condiciones a la definición continental y descartó que el desgaste físico sea un inconveniente para sus dirigidos.

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"No estamos mal físicamente, somos un equipo bien preparado y llegamos bien", señaló el entrenador, quien explicó que todavía esperará al último entrenamiento para tomar algunas decisiones sobre la formación titular.



Domínguez reconoció la dificultad que representa enfrentar a Boca Juniors, al que describió como un equipo "ordenado y agresivo", pero aseguró que sus dirigidos tienen argumentos para competir frente a uno de los clubes más importantes del continente.

"Las finales se juegan siendo inteligentes, aprovechando los momentos y reduciendo las posibilidades del rival", explicó el técnico, quien considera que el funcionamiento del mediocampo será determinante para establecer el control del partido.

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El entrenador destacó especialmente la combinación de juventud y experiencia de su plantilla y expresó su confianza en la capacidad de sus futbolistas para responder a la exigencia de una final internacional.