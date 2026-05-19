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Gol Caracol  / ¿Pep Guardiola se va del Manchester City?; El DT dijo que tiene "que hablar con el presidente"

¿Pep Guardiola se va del Manchester City?; El DT dijo que tiene "que hablar con el presidente"

Al técnico del Manchester City, Pep Guardiola, le preguntaron sobre su futuro en el equipo inglés, ya que varios medios señalan que estaría negociando su salida. Respondió de forma contundente.

Por: EFE
Actualizado: 19 de may, 2026
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Pep Guardiola

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, insistió en que le queda un año de contrato y en que las decisiones sobre su futuro se tomarán a final de temporada.

El técnico catalán, pese a ese año extra en su acuerdo con el City, está ultimando su salida del club, que será oficial, aunque, hasta entonces, ha mantenido la incógnita al hablar en "Sky Sports" tras el empate contra el Bournemouth que les impide ganar la Premier League.

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"Me queda un año de contrato. Cuando acabe la temporada, veremos", dijo Guardiola, al que le queda un partido por delante por dirigir al City.

"No les voy a decir mi decisión porque tengo que hablar con el presidente, con los jugadores, con mi cuerpo técnico... Cuando jugamos por la FA Cup, por la clasificación a la Champions, por la Premier, solo tengo una cosa en la cabeza, tener al equipo al más alto nivel. Y es lo que hemos hecho".

Pep Guardiola

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Tras diez años en el City, Guardiola puede estar viviendo sus últimos días en el City y el anuncio de su salida puede ser inminente, sirviendo el partido del domingo en el Etihad Stadium contra el Aston Villa, ya sin nada en juego, como homenaje al técnico que ha ganado veinte títulos desde 2016.

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