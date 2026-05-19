Luis Javier Suárez es escolta de Harry Kane; tremendo registro para llegar a Selección Colombia

A poco de que inicie la Copa del Mundo 2026; uno de nuestros futbolistas llega en inmejorable situación futbolística, con estadísticas que respaldan su presente ‘dulce’ de cara al arco contrario.

Se trata de Luis Javier Suárez, quien actualmente milita en el Sporting Lisboa y, en lo que respecta a su primera temporada con el cuadro portugués; el atacante ‘cafetero’ ha anotado varios goles importantes, tanto en el rentado local como en el ámbito internacional.

Y es que, ha sido tan destacada la temporada del colombiano, que, hoy por hoy, gracias a sus números es noticia mundial, estando en lo más alto de los artilleros en el fútbol europeo, al nivel de Harry Kane.

Luis Javier Suárez, un goleador de ‘raza’

Desde su llegada al Sporting Lisboa, el delantero colombiano se ha convertido en una figura importante para la zona ofensiva del conjunto portugués.

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Goles, asistencias y lúcidas actuaciones han sido el principal estandarte del goleador, quien, de a pocos, se fue ganando el cariño y respaldo de toda la afición en el conjunto ‘verdiblanco’.

Solo en materia liguera, Luis Javier Suárez lleva 28 anotaciones con los ‘leones’; teniendo una calificación promedio de 7.4. Su único rival directo en esta estadística es el inglés Harry Kane, quien tiene 36 tantos en lo que va de temporada y un 7.8 de calificación estándar.

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Erling Haaland le sigue los pasos al colombiano muy de cerca, con 26 anotaciones en lo que va de campaña y un 7.3 de promedio, referente a su valoración en cancha.

Cabe destacar que esta estadística se ciñe especialmente a los tantos marcados en sus respectivas ligas locales; no se cuenta ni torneo internacional, ni tampoco otra competencia diferente a la principal del país.

¿A qué equipos le ha marcado Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa, por Liga?

En su segundo encuentro disputado con los ‘leones’, por la Liga de Portugal; el goleador colombiano se fue de doblete frente a Arouca. Una fecha más tarde, aunque no hubo gol, Suárez sí se fue por duplicado en materia de asistencias contra Nacional.

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Desde la quinta jornada hasta la novena, Luis Javier estuvo ‘finito’, anotando en línea un gol frente a Famalicao, Moreirense, Estoril, SC Braga y Tondela.

El ‘cafetero’ volvió a festejar hasta la duodécima jornada, firmando un doblete contra Estrela Amadora, así como en la fecha 14, con AVS FC.

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Frente a Rio Ave fue triplete, mientras que con Gil Vicente solo fue un tanto. Pero eso no es todo, pues, otra vez en línea para mantener su racha; el colombiano le anotó dos a Arouca, uno contra Nacional y otro contra Porto.

El próximo partido se lo perdió por acumulación de tarjetas amarillas; sin embargo, al otro duelo que volvió, fue un gol contra Moirense, dos con Estorial y de a un tanto frente a SC Braga y Alverca.

Para mantener su línea goleador; Suárez le anotó de a uno a Tondela, Vitoria Guimaraes, Rioa Ave y Gil Vicente. Todos, de manera consecutiva.