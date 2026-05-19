Novedades con James Rodríguez y los entrenamientos de Colombia en Medellín, para el Mundial 2026

La media concentración de la Selección Colombia ha comenzado en Medellín, con algunos jugadores que se han puesto a disposición del técnico Néstor Lorenzo de forma temprana antes de conocerse la convocatoria definitiva para el Mundial 2026. Este martes 19 de mayo se conoció que ya están a disposición Camilo Vargas, Álvaro Montero y James Rodríguez.

Por supuesto, las miradas se centran en el '10' y capitán de la 'tricolor', quien quedó libre anticipadamente del Minnesota United, está en su hogar, pero está centrado en mejorar su condición física y rodaje para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

James Rodríguez y los entrenamientos con Selección Colombia

Nuestro enviado especial de Gol Caracol, Juan Pablo Hernández, dio algunos detalles en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' sobre la concentración del combinado nacional, afirmando que "ya comenzó el trabajo rumbo a la Copa del Mundo, hoy fue el segundo día, con tres jugadores a disposición del técnico", y luego se refirió al capitán, asegurando que "James está en su casa, no esta en el sitio de concentración, pero esta muy cumplido con los entrenamientos. Hoy trabajaron a las 10 de la mañana, al lado de Álvaro Montero y Camilo Vargas".



Sobre lo que viene en los trabajos de la Selección Colombia, el periodista de Caracol Televisión puntualizó en que "hoy se espera sobre las 6 de la tarde que llegarán nuevos jugadores para planificar este trabajo en la ciudad de Medellin hasta el 25 de mayo. Luego, irán a Bogotá para el partido de despedida en Costa Rica, y luego viajar a San Diego".

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En cuanto a la cercanía con la prensa, Juan Pablo Hernández mencionó que "entre el día jueves y viernes tendremos acceso a la Selección Colombia", aclarando de paso que "es una convocatoria social porque ante la FIFA no se puede manifestar que es la convocatoria inicial, los jugadores deben tener días de vacaciones. La oficial empieza el 1 de junio".

Además, detalló sobre la labor de este martes en territorio antioqueño que "hoy estuvieron trabajando con algunos Sub-20 de Nacional, en la sede de Guarne, para tener mayor volumen. Ya nos mandaron cositas, nos dijeron que está trabajando James, pero no se pueden poner los videos al aire, pero lo vimos con balón, entrando en ese calor de ritmo de competencia".