Duro choque de cabezas en Bayern Múnich vs Augsburgo; jugador cayó desplomado y preocupó

En el triunfo 3-2 del Bayern Múnich sobre el Augsburgo se dio una peligrosa acción en los minutos finales luego de un choque de cabezas entre Robin Fellhauer y Sacha Boey.

Al 90+5 ambos jugadores fueron a disputar un balón aéreo pero el del Bayern terminó impactando el rostro del rival, quien cayó desplomado al terreno de juego.

De inmediato todos, desde jugadores del Augsburgo como futbolistas del club bávaro, pidiendo la asistencia médica, hubo amarilla para el francés Sacha Boey y durante varios instantes estuvo detenido el compromiso.

Por el protocolo que hay desde la FIFA cuando se dan estas conmociones se atendió a Robin Fellhauer en la cancha, le pusieron un cuello ortopédico y fue retirado del campo en camilla, en medio de aplausos de hinchas de los dos equipos, jugadores de los dos elencos y hasta del cuerpo técnico.



Así fue el duro choque de cabezas en Bayern Múnich vs Augsburgo, en Bundesliga:

¡DURÍSIMO CHOQUE DE CABEZAS ENTRE SACHA BOEY Y ROBIN FELLHAUER!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3lq6iG3KtG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025