Gol Caracol  / Duro choque de cabezas en Bayern Múnich vs Augsburgo; jugador cayó desplomado y preocupó

Duro choque de cabezas en Bayern Múnich vs Augsburgo; jugador cayó desplomado y preocupó

En los minutos finales del partido del Bayern Múnich, de Luis Díaz, se dio una jugada que preocupó a todos en el estadio, compañeros y rivales. Fue retirado en camilla.