Eduardo Camavinga: "Tengo la suerte de tener una Champions y ahora una final por delante"

El francés Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, aseguró, pensando en la final de la Liga de Campeones del próximo 1 de junio contra el Borussia Dortmund, que le gusta “la presión” y que deben jugar “con sacrificio” para llevarse el título.

“Me gusta la presión, y estoy relajado. Lo voy a hacer como siempre. Va a ser un partido complicado porque el Dortmund es un equipo fuerte y tiene mucha historia. Tenemos que jugar como siempre, con sacrificio, para que todo salga bien”, dijo en zona mixta.

“Tengo la suerte de tener una Champions y ahora una final por delante. Estoy aquí para ganar trofeos”, añadió el francés.

Un Camavinga que se definió como jugador: “Soy un jugador de equipo. Puedo hacer todo, pero tengo cualidades con el balón para ir adelante y con el pase también”, declaró.

Eduardo Camavinga, futbolista de Real Madrid, sueña con jugar los JJOO con Francia. Foto: AFP.

Además, valoró la retirada de su compañero, el alemán Toni Kroos:”Es una leyenda. No hay un jugador como Toni. Y no va a ser fácil estar sin él, pero tenemos que hacer todo para ayudar cuando él no esté”, señaló.

¿Qué dijo Toni Kroos tras su retirada?

Toni Kroos en su despedida del Real Madrid. JAVIER SORIANO/AFP

Toni Kroos agradeció la despedida inolvidable que le dedicó la afición del Real Madrid en su último partido en el estadio Santiago Bernabéu, contra el Real Betis, confesó que "no podía pedir más" y que su peor momento para contener la emoción fue al ver a sus hijos llorar tras ser sustituido.

"No es fácil, pero solo puedo decir gracias a todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio, porque siempre me he sentido estos diez años como en casa. No podía pedir más. Han sido años inolvidables", dijo en 'Real Madrid TV' tras dar una vuelta de honor recibiendo todo el cariño de la afición.

"Las sensaciones eran diferentes hoy (sábado) porque sabía que era mi último partido en el Bernabéu, quería disfrutar lo máximo posible y lo he hecho cada minuto. Como siempre. Juegas cada dos semanas aquí, pero es tan especial que lo voy a notar los próximos años cuando no lo tenga", añadió el alemán.