América y un duro golpe en Copa Sudamericana: perdió 1-2 con Fluminense en el Pascual

En el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, América de Cali sufrió un duro golpe en el Pascual Guerrero, tras perder 1-2 con Fluminense.

Los brasileños sentenciaron el partido en los primeros 15 minutos. Primero, al 7', Samuel Xavier cobró una falta desde el sector derecho y Yerson Candelo anotó en propia puerta con un cabezazo que tomó descolocado al arquero Jorge Soto.

Al 15', 'Flu' amplió la ventaja luego de un error del defensor Jean Carlos Pestaña que aprovechó Agustín Canobbio con un zurdazo letal.

Sobre el final, al 90+3, Cristian Barrios logró el descuento para los dirigidos por Diego Raimondi.

Información en desarrollo...