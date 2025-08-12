Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / América y un duro golpe en Copa Sudamericana: perdió 1-2 con Fluminense en el Pascual

América y un duro golpe en Copa Sudamericana: perdió 1-2 con Fluminense en el Pascual

Un autogol de Yerson Candelo y un tanto de Agustín Canobbio provocaron la caída de América de Cali que descontó por medio de Cristian Barrios sobre el final.