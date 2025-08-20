Mientras Richard Ríos juega con Benfica; su novia explota en redes; "morirán llamándome cornuda"

Este miércoles se jugará el partido de ida de la serie previa de Champions League etre Fenerbahce, de Turquía, y Benfica, de Portugal, y uno de los jugadores que tiene protagonismo en las filas de los portugueses es Richard Ríos, la reciente contratación y que de entrada, se ha ganado un puesto en el once titular del equipo que dirige Bruno Lage.

Pero mientras que el volante colombiano pasa su tiempo entre los entrenamientos, viajes, partidos y concentraciones; la que también aparece seguidamente en medios de farándula tanto de Brasil, como de Portugal, es su novia Madu Carvalho, quien se trasladó a la ciudad de Lisboa para instalarse allí.

Ante su ya abierta relación sentimental, se han tejido versiones relacionadas con posibles romances de Ríos con otras brasileñas, hecho que no ha pasado desapercibido y que ha tenido espacio en programas rosa.

"El portal Leo Dias difundió imágenes de Madu, la novia de Richard, burlándose de las supuestas traiciones del mediocampista", se leyó en la cuenta 'Pop Onze'. Además de eso, se dejó el mensaje escrito por Madu, en el que reaccionó ante los rumores que se instalan en el día a día en su país: "esta gente cree que me importa lo que ellos hablan. Se morirán llamándome cornuda. Solo hay chicas ridículas y esa cantante de bar que quería estar con él, pero yo soy más guapa", se vio en una captura de pantalla con las líneas escritas por la mujer de 21 años.

Mientras tanto, el diario 'Correío' precisó en una reciente nota que "Madu Carvalho vio su vida trastocada cuando se descubrió su relación con el jugador colombiano, quien jugaba para el Palmeiras de Brasil. Desde entonces, afirma haber sido blanco de numerosas mentiras e incluso confesó sentirse profundamente afectada por las repercusiones de su relación. "Inventar historias y crear montajes es muy serio y perjudicial, sobre todo cuando se trata de mi familia y seres queridos", confesó en una entrevista".

Seguramente ese acoso y ese foco mediático seguirá para Richard Ríos en los estadios, pero de igual manera para cada aparición pública junto a su novia. De hecho, hace unos días se desató un escándalo por su presencia en un evento musical.