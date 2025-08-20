Publicidad

Gol Caracol  / "Me encantaría retirarme junto a Lionel Messi; lo hablamos y se puede dar la posibilidad"

El final de la carrera de Lionel Messi está cada vez más cerca, debido a su edad (38 años), y uno de sus amigos no ocultó su deseo de terminar jugando con el argentino.

Lionel Messi y Luis Suárez compartieron en el Fútbol Club Barcelona, donde surgió su amistad
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 20, 2025 11:31 a. m.