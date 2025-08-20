"Me encantaría retirarme junto a Lionel Messi; lo hablamos y se puede dar la posibilidad"

A pocos meses de que acabe su contrato con el Inter Miami, el uruguayo Luis Suárez expresó su disposición a alargar su estancia en el equipo de la MLS y su ilusión de retirarse al mismo tiempo que Lionel Messi.

"Estoy contento, estoy feliz", dijo el Pistolero en la conferencia de prensa previa a los cuartos de final de la Leagues Cup del miércoles ante Tigres.

"Me siento bien físicamente, siento que estoy ayudando al equipo y si el club quiere obviamente no vamos a tener ningún problema", dijo sobre su futuro el atacante charrúa, de 38 años.

"Estamos en el mismo camino de que el Inter pueda seguir creciendo como club, que sigamos siendo una atracción para atraer buenos jugadores acá y que la liga siga creciendo", expuso.

Publicidad

Suárez aterrizó en Miami en la temporada 2024 y posteriormente extendió su contrato un año más hasta el final de 2025.

Lionel Messi, capitán y figura de Inter Miami, en un partido de la MLS AFP

Además del uruguayo, la presencia de Messi en Miami también motivó la llegada de otros compañeros del argentino en la selección (Rodrigo De Paul) y el Barcelona (Sergio Busquets y Jordi Alba).

Publicidad

Luis Suárez recalcó que su continuidad no está ligada a la de su amigo Messi, quien está negociando su renovación, si bien le ilusiona acabar su carrera junto a él.

"Los dos estamos grandes ya y cada uno tomará la decisión que sea la correcta para cada uno pensando en el bien personal", afirmó.

"Me encantaría retirarme junto con él porque llevábamos años hablando de retirarnos juntos y se puede dar la posibilidad", explicó. "Puede ser, pero depende de mi renovación, de la renovación de él y cada uno tomará la decisión adecuada en el momento".

El Pistolero ha estado menos acertado de cara a puerta esta campaña, con seis goles en 21 jornadas, pero sigue siendo un fijo en las alineaciones de Javier Mascherano.

Publicidad

"Siendo delantero, uno quiere participar más en la faceta goleadora, pero no he podido por circunstancias o por definir mal", explicó. "No hago goles, pero siento que ayudo al equipo y me deja tranquilo, eso es lo importante", sentenció.