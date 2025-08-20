James Rodríguez genera calma en León y Selección Colombia: reveladores detalles en México

Este miércoles 20 de agosto, en México no han para de revelar noticias sobre el colombiano James Rodríguez. A primera hora se dieron a conocer unas declaraciones del '10' hablando de forma contundente sobre su futuro. Más tarde, la prensa contó nueva información sobre su actualidad deportiva, puesto que se había perdido los dos últimos encuentros de 'La Fiera'.

A lo largo de su carrera, el principal inconveniente del cucuteño han sido las lesiones, especialmente la de la pantorrilla, que siempre le ha generado malestar y por la cual tiene una recaída constante. En su paso por el club esmeralda no ha sido la excepción y en el Torneo Apertura de la Liga MX le han tenido que dar descanso para que la lesión no empeore.

Rodríguez Rubio no sabe lo que es jugar con León desde el pasado 5 de agosto cuando perdieron 1-0 con el Columbus Crew por la Leagues Cup. De ahí en adelante, no pudo estar en la derrota 1-3 con Monterrey y la victoria 1-0 sobre Necaxa. Ahora bien, todo apunta a que volverá a las canchas en la jornada que viene frente a Pachuca.

"James Rodríguez ya entrena al parejo de sus compañeros tras una lesión muscular que lo dejó fuera por 2 fechas El colombiano podría tener minutos este fin de semana ante los Tuzos del Pachuca, qué alegría verte de nuevo capi", fue la información que entregó la cuenta 'Territorio Esmeralda'.

De igual forma habrá que esperar lo que ocurra entre el jueves y viernes, pues ante la falta de ritmo, ahora la tarea central será ponerse a la par de sus compañeros a nivel físico. La última palabra la tendrá el DT Eduardo Berizzo, quien tomó un nuevo aire con el triunfo ante Necaxa, ya que varios hinchas y el entorno pedían su salida por los malos resultados, en especial, los de la Leagues Cup.

James acumula en lo que va de este semestre 209 minutos, dos encuentros y una anotación. León se ubica en la décima casilla con apenas 6 unidades.