Jugador de Selección Colombia dijo adiós a Europa: "voy a estar listo lo más pronto posible"

Luis Sinisterra afronta un nuevo capítulo en su carrera profesional, esta vez en el fútbol de Brasil. El extremo caucano, internacional con la Selección Colombia, ha tenido un recorrido marcado por momentos de brillo y también de dificultades, pero a sus 26 años busca relanzar su carrera en Sudamérica tras varias temporadas en Europa.

Su nombre comenzó a ganar reconocimiento en el viejo continente con el Feyenoord de Países Bajos, club al que llegó en 2018. En Rotterdam logró consolidarse como pieza clave del ataque gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad de gol. En cuatro temporadas con los neerlandeses disputó más de 100 partidos oficiales, marcó 35 goles y dio 28 asistencias, cifras que lo convirtieron en uno de los futbolistas más destacados de la Eredivisie.

Ese rendimiento lo llevó a la Premier League, donde el Leeds United invirtió alrededor de 25 millones de euros por sus servicios en 2022. Sinisterra llegó como una de las grandes apuestas del club inglés, pero su etapa en Inglaterra estuvo marcada por la irregularidad del equipo y, sobre todo, por las lesiones que limitaron su continuidad. Tras el descenso del Leeds, pasó al Bournemouth, aunque allí tampoco logró asentarse, acumulando pocas apariciones. Ahora, con el reto de Cruzeiro en Brasil, el colombiano espera recuperar la confianza y el protagonismo que lo llevó a ser figura en Europa.



Gran recibimiento para Luis Sinisterra en Brasil

El extremo, nacido en Santander de Quilichao (Cauca), arribó este martes a Belo Horizonte, donde se sometió a los exámenes médicos de rigor antes de ser presentado oficialmente como nuevo jugador de Cruzeiro. A su llegada, recibió un cálido recibimiento por parte de los aficionados del club, que ven en él a un refuerzo de peso para el tramo final de la temporada.

“Estoy contento de estar aquí, en un club tan grande como lo es Cruzeiro. Gracias a los fanáticos por el recibimiento, espero tengamos muchas alegrías juntos. Me he sentido bien físicamente, he venido entrenando; obviamente falta un poco de ritmo y potencia, pero voy a estar listo para competir lo más pronto posible”, declaró el futbolista colombiano en su primera rueda de prensa.

SINISTERRA NA ÁREA 🇨🇴🛬 🦊 O novo atacante do Cruzeiro acabou de desembarcar no Aeroporto de Confins. Agora, vai pra Toca 2 para fazer exames médicos e, se aprovado, assinar contrato de empréstimo com o clube. #Cruzeiro #AlterosaEsporte @Cruzeiro



Via: @smoreira_victor pic.twitter.com/75CtsWgu7C — Alterosa Esporte (@alterosaesp) August 20, 2025

Sinisterra, además, ya tuvo la oportunidad de conversar con el técnico Leonardo Jardim, quien le transmitió confianza en el proyecto deportivo y espera aprovechar su velocidad y capacidad de desborde para potenciar el ataque del equipo.



¿Cómo va Cruzeiro en el Brasileirao?

Cruzeiro atraviesa un momento positivo en el Brasileirao 2025. Actualmente, ocupa la tercera posición con 19 puntos, a nueve del líder Flamengo, y mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el título y asegurar un cupo a la próxima Copa Libertadores.

De momento no está confirmado cuándo será el debut Luis Sinisterra con Cruzeiro, que tendrá acción el próximo sábado 23 de agosto, cuando reciba al Internacional de Porto Alegre, equipo donde militan los colombianos Rafael Santos Borré y Johan Carbonero. El partido está programado para las 4:30 p. m. (hora colombiana) y se espera que el atacante colombiano pueda sumar sus primeros minutos con la camiseta de la “Bestia Negra”.