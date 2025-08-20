Luis Díaz hace cuentas para consumar la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026

Luis Díaz es la sensación Alemania por su fichaje por el Bayern Múnich y especialmente por su flamante debut con gol incluido contra Stuttgart por la Supercopa. Ahora, el colombiano concedió una entrevista en la cual habló sobre su adaptación en el país europeo, su estreno con los 'bávaros' y lo que viene para la Selección Colombia.

"Estoy muy feliz, muy contento porque fue mi primer partido oficial, mi primer gol y mi primer título con el Fútbol Club Bayern, era lo que soñaba, llegar acá al club para cosechar grandes cosas para conseguir grandes cosas y dar lo mejor de mí. Qué bueno que pudimos empezar la temporada de esta manera”, dijo para la cadena 'ESPN'.

Luego, Díaz Marulanda hizo referencia a sus últimas actuaciones con el Liverpool, las cuales llamaron la atención del Bayern Múnich. “Para mí fue una temporada increíble, pero siempre en mi cabeza apunto a mucho más, siempre trato que mis números sean mejores cada temporada, trataré de superarlos, estamos mejorando cada día y cada año. Quiero seguir creciendo como futbolista y ayudar a mi equipo para ganar muchos más títulos”, dijo sobre sus aspiraciones.

Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

El momento emotivo de la entrevista fue por su celebración en honor a Diogo Jota. “Fue especial para mí, fue un compañero grandioso conmigo, hicimos una amistad increíble, la familia mía con la de él, se llevaban muy bien, lo recordaremos muchísimo. Dejó una gran familia, fue un gran esposo, un gran compañero y siempre va a vivir en la memoria de nosotros. Poder dedicarle el gol, fue algo lindo, tenía siempre pensado en hacerlo y que bueno que se dio de esa manera”, expresó 'Luchito'.

Por último, el guajiro se refirió al combinado 'tricolor' y el sueño mundialista que deben consolidar el próximo 4 de septiembre cuando enfrenten a Bolivia, en Barranquilla. “Estoy muy contento porque ahora tenemos la posibilidad de jugar dos partidos con la Selección y tenemos la posibilidad de clasificar al Mundial solo haciendo un punto, estamos muy cerca de clasificar y sé que lo vamos a conseguir. Somos un grupo muy humilde y muy tranquilo y siento que podemos dar de qué hablar, pero siempre teniendo los pies sobre la tierra y tratando de ir paso a paso para conseguir cosas buenas”, concluyó.