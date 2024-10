El Bayern Múnich y su 'sensible baja' contra el FC Barcelona, por Champions League

El internacional alemán Aleksander Pavlovic fue operado con éxito tras sufrir una fractura de clavícula, con lo que estará varias semanas de baja y se perderá el miércoles 23 de octubre el partido de su equipo, el Bayern Múnich , donde deberán visitar España para medirse frente al líder de la Primera División española, el FC Barcelona de Hansi Flick , en lo que será un partido más que atractivo y con historia.

Pavlovic se lesionó el pasado sábado 19 de octubre en el partido que el conjunto bávaro ganó por una contundente goleada 4-0 ante el Stuttgart, en un duelo correspondiente a la séptima jornada de la Bundesliga, luego de caer de mala manera tras disputar un balón aéreo en los primeros 10 minutos de juego.

Tras la lesión, en el minuto 7 de juego, el bávaro fue reemplazado por el portugués Joao Palinha. Pavlovic es titular habitual en el Bayern Múnich y suele formar el doble pivote con su compatriota Joshua Kimmich, por lo que su baja significa una pérdida de categoría para el club, que quiere reencontrarse con la victoria luego de su derrota en la segunda fecha, cayendo por la mínima frente al Aston Villa, con un excelente gol del colombiano Jhon Jáder Durán.

"Muchas gracias por todos los mensajes. La operación ha salido bien. Ahora lo haré todo para volver lo más pronto posible a las canchas. Volveré más fuerte", dijo el mediocampista Pavlovic en su cuenta de Instagram, luego de su lesión.

Vincent Kompany, nuevo DT del Bayern Múnich Foto: AFP

El entrenador del Bayern e histórico ex jugador del Manchester City, el belga Vincent Kompany, admitió que la baja era sensible y aseguró que Pavlovic era uno de los jugadores más en forma del Bayern. La duración exacta de la baja todavía no ha sido precisada por el equipo, pero se calcula que podría estar cerca de las seis semanas de ausencia.