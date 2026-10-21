El Beckham colombiano del que hablan a horas del partido entre Getafe vs. Lugano, en Conference

Beckham volverá este jueves al Coliseum casi veinte años después de su última visita. No será el inglés David Beckham, que jugó dos veces en el estadio del Getafe con la camiseta del Real Madrid, sino el colombiano Beckham David Castro Espinosa, un extremo del Lugano suizo que debe su nombre a la admiración de su padre por el exfutbolista británico y que aterrizará en España, con cinco goles y tres asistencias en once partidos esta temporada.

Nacido en Cartagena de Indias el 12 de septiembre de 2003, el jugador del Lugano llegó al mundo cuando David Beckham acababa de fichar por el Real Madrid procedente del Manchester United. El inglés era uno de los futbolistas más mediáticos del planeta y su desembarco en el Santiago Bernabéu, junto a figuras como Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário, Luis Figo y Raúl González, completó una de las plantillas más célebres de la historia del club blanco.

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La fascinación por la estrella inglesa llegó hasta Colombia, donde el padre del actual jugador del Lugano decidió rendirle un homenaje que acompañaría a su hijo durante toda su vida. El propio futbolista explicó el origen de su nombre en una entrevista a la web oficial de la Conmebol durante la Copa Libertadores sub-20 de 2022, cuando todavía pertenecía a las categorías inferiores de Millonarios.

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"La verdad era porque mi papá era muy hincha del Real Madrid cuando Beckham jugaba en ese tiempo, y para no tener el mismo nombre, me puso Beckham David", relató entonces el colombiano, que terminó siguiendo los pasos del futbolista al que debe su identidad, aunque con características diferentes sobre el terreno de juego.



Mientras que David Beckham era un centrocampista diestro, célebre por su extraordinario golpeo de balón, sus centros y su precisión en las faltas, Beckham Castro es un extremo zurdo, rápido y habilidoso, capaz de desenvolverse por ambas bandas y con una vocación más ofensiva.

De Cartagena a Suiza

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Su carrera comenzó lejos de los grandes escenarios europeos. En 2020 ingresó en las categorías inferiores de Millonarios, uno de los clubes históricos de Colombia, y tres años después debutó con el primer equipo bajo la dirección de Alberto Gamero. En aquella temporada formó parte de la plantilla que conquistó el Torneo Apertura colombiano.

Su progresión le llevó en 2024 a La Equidad, donde jugó cedido durante una temporada para acumular experiencia. Regresó después a Millonarios, con el que recuperó protagonismo hasta llamar la atención del Lugano, que en mayo de 2026 anunció su fichaje con un contrato de tres temporadas, hasta junio de 2029.

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El colombiano se despidió de Millonarios después de disputar 103 encuentros oficiales, marcar 21 goles y repartir nueve asistencias. Además, acumuló experiencia internacional en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana.

Beckham David Castro celebrando en Millonarios. COLPRENSA.

El Lugano llevaba tiempo siguiendo sus pasos. Sebastian Pelzer, responsable deportivo de la entidad suiza, destacó a través de un comunicado oficial del club suizo sus condiciones técnicas y su experiencia competitiva pese a su juventud. El Lugano encontró en Beckham una alternativa para reforzar sus bandas y el jugador, una oportunidad para iniciar su aventura europea.

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Su adaptación ha comenzado con buenos números. En once encuentros oficiales, cuatro como titular, Beckham Castro acumula cinco goles y tres asistencias. Dos de sus tantos llegaron en la Superliga suiza y otros tres en la Copa, mientras que también participó en dos partidos de clasificación para la Conference y uno de la fase de liga.

A sus 23 años, el extremo colombiano tendrá este jueves la posibilidad de aumentar su protagonismo continental frente al Getafe, que necesita sumar su primera victoria europea de la temporada después de empatar en su estreno contra el Universitatea Craiova rumano (1-1).

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Un Beckham en el Coliseum

El encuentro también permitirá recuperar una pequeña historia del estadio azulón. David Beckham visitó dos veces el Coliseum con el Real Madrid y en ninguna consiguió la victoria.

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En la temporada 2005/06, el inglés fue suplente y disputó los últimos 16 minutos tras sustituir a Cicinho en un encuentro que terminó 1-1, con goles de Ángel Manuel Vivar Dorado para el Getafe y Julio Baptista para el conjunto blanco.

En el siguiente curso, el 2006/07, Beckham partió como titular, jugó 68 minutos y fue sustituido por Robinho en una derrota por 1-0, decidida por un tanto de Alexis Ruano.

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Casi dos décadas después, el apellido regresará al Coliseum en la camiseta de un futbolista colombiano que nació bajo el influjo de la estrella inglesa. Beckham David Castro tendrá la oportunidad de lograr con el Lugano lo que no consiguió el jugador que inspiró a su padre: ganar en el estadio del Getafe.